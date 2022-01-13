https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767757183.html

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.01.2022

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:10

2022-01-13T23:10

2022-01-13T23:10

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

борис джонсон

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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью в республике."Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский по итогам переговоров в своем Twitter.

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767507830.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон