https://ria.ru/20220113/vaktsinatsiya-1767668946.html

Мурашко рассказал о влиянии вакцины против COVID-19 на новорожденных

Мурашко рассказал о влиянии вакцины против COVID-19 на новорожденных - РИА Новости, 13.01.2022

Мурашко рассказал о влиянии вакцины против COVID-19 на новорожденных

Вакцинация женщин от коронавируса дает защиту, в том числе от "омикрона", и их будущим детям, так как иммунитет передается через грудное вскармливание, заявил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:28

2022-01-13T14:28

2022-01-13T14:28

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинация женщин от коронавируса дает защиту, в том числе от "омикрона", и их будущим детям, так как иммунитет передается через грудное вскармливание, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм "омикрон", в том числе, более опасен становится для детей от момента рождения до 4 лет, как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама - это защита новорожденного", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19