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Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России
Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России - РИА Новости, 13.01.2022
Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России
Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:45
2022-01-13T09:09
общество
санкт-петербург
москва
superjob
вакансии
россия
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых высоких зарплат готовы предложить врачу-ортодонту, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты проанализировали 130 000 вакансий в крупнейших городах страны.При этом, согласно исследованию, "одна из самых дорогих вакансий января — врач-ортодонт в московском медицинском центре, которому предлагают 500 тысяч рублей в месяц". У идеального кандидата должен быть опыт работы не менее десяти лет и собственная база пациентов.Руководителю отдела разработки и тестирования в Москве с опытом работы от шести лет тоже готовы платить 500 тысяч в месяц. Сервис агрегации служб курьерской доставки ищет IT-руководителя для управления командой из 15 разработчиков. Будущему сотруднику предстоит отвечать за развитие новых сервисов и программных продуктов. Работодатель обещает свободную атмосферу в компании и отсутствие бюрократии.В Санкт-Петербурге DevOps-специалисту (по автоматизации процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения. — Прим. ред.) с опытом работы от трех лет предлагают 280 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит развивать IT-инфраструктуру крупного клиента из общепита. Работодатель обещает возможности карьерного и профессионального роста, скидку на уроки английского языка и опцию удаленной работы по желанию сотрудника.В Красноярске руководитель отдела строительства с опытом работы от шести лет может получать от 170 тысяч рублей в месяц. А в Екатеринбурге стоматологу и прорабу предлагают доход в сто тысяч рублей в месяц.
https://na.ria.ru/20220112/vakansii-1767442099.html
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общество, санкт-петербург, москва, superjob, вакансии, россия, навигатор абитуриента, кем стать
03:45 13.01.2022 (обновлено: 09:09 13.01.2022)
 
Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России

Исследование SuperJob: вакансия ортодонта стала одной из самых высокооплачиваемых в России

© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.comМужчина пишет на бумаге
Мужчина пишет на бумаге - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.com
Мужчина пишет на бумаге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых высоких зарплат готовы предложить врачу-ортодонту, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Специалисты проанализировали 130 000 вакансий в крупнейших городах страны.

"В январе в топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж", — выяснили эксперты.

При этом, согласно исследованию, "одна из самых дорогих вакансий января — врач-ортодонт в московском медицинском центре, которому предлагают 500 тысяч рублей в месяц". У идеального кандидата должен быть опыт работы не менее десяти лет и собственная база пациентов.
Руководителю отдела разработки и тестирования в Москве с опытом работы от шести лет тоже готовы платить 500 тысяч в месяц. Сервис агрегации служб курьерской доставки ищет IT-руководителя для управления командой из 15 разработчиков. Будущему сотруднику предстоит отвечать за развитие новых сервисов и программных продуктов. Работодатель обещает свободную атмосферу в компании и отсутствие бюрократии.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 09:42
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в январе
В Санкт-Петербурге DevOps-специалисту (по автоматизации процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения. — Прим. ред.) с опытом работы от трех лет предлагают 280 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит развивать IT-инфраструктуру крупного клиента из общепита. Работодатель обещает возможности карьерного и профессионального роста, скидку на уроки английского языка и опцию удаленной работы по желанию сотрудника.
В Красноярске руководитель отдела строительства с опытом работы от шести лет может получать от 170 тысяч рублей в месяц. А в Екатеринбурге стоматологу и прорабу предлагают доход в сто тысяч рублей в месяц.
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