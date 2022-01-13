https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России

Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России - РИА Новости, 13.01.2022

Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:45

2022-01-13T03:45

2022-01-13T09:09

общество

санкт-петербург

москва

superjob

вакансии

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых высоких зарплат готовы предложить врачу-ортодонту, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты проанализировали 130 000 вакансий в крупнейших городах страны.При этом, согласно исследованию, "одна из самых дорогих вакансий января — врач-ортодонт в московском медицинском центре, которому предлагают 500 тысяч рублей в месяц". У идеального кандидата должен быть опыт работы не менее десяти лет и собственная база пациентов.Руководителю отдела разработки и тестирования в Москве с опытом работы от шести лет тоже готовы платить 500 тысяч в месяц. Сервис агрегации служб курьерской доставки ищет IT-руководителя для управления командой из 15 разработчиков. Будущему сотруднику предстоит отвечать за развитие новых сервисов и программных продуктов. Работодатель обещает свободную атмосферу в компании и отсутствие бюрократии.В Санкт-Петербурге DevOps-специалисту (по автоматизации процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения. — Прим. ред.) с опытом работы от трех лет предлагают 280 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит развивать IT-инфраструктуру крупного клиента из общепита. Работодатель обещает возможности карьерного и профессионального роста, скидку на уроки английского языка и опцию удаленной работы по желанию сотрудника.В Красноярске руководитель отдела строительства с опытом работы от шести лет может получать от 170 тысяч рублей в месяц. А в Екатеринбурге стоматологу и прорабу предлагают доход в сто тысяч рублей в месяц.

https://na.ria.ru/20220112/vakansii-1767442099.html

https://ria.ru/20211225/uvolnenie-1765449511.html

санкт-петербург

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, москва, superjob, вакансии, россия, навигатор абитуриента, кем стать