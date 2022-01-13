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Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку - РИА Новости, 13.01.2022
Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
Переводить сотрудников на удаленную работу из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" можно рекомендовать работодателям уже сейчас, но это не локдаун,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:18
2022-01-13T06:18
2022-01-13T06:18
распространение коронавируса
общество
москва
геннадий онищенко
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Переводить сотрудников на удаленную работу из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" можно рекомендовать работодателям уже сейчас, но это не локдаун, заявил РИА Новости заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Он отметил, что если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, возможно, даже без высокой температуры, не нужно ходить на работу – надо остаться дома, при этом работодатели должны идти навстречу."Если такая рекомендация будет дана работодателю… такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально", - подчеркнул Онищенко.
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общество, москва, геннадий онищенко, российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
Онищенко: уже сейчас можно рекомендовать работодателям перевод сотрудников на удаленку