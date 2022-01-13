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Шойгу рассказал Путину о задачах, стоявших перед миротворцами ОДКБ

Шойгу рассказал Путину о задачах, стоявших перед миротворцами ОДКБ - РИА Новости, 13.01.2022

Шойгу рассказал Путину о задачах, стоявших перед миротворцами ОДКБ

Задачей миротворцев ОДКБ на первом этапе миссии было освободить силовые структуры Казахстана от охраны важных объектов инфраструктуры, сообщил министр обороны... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:01

2022-01-13T16:01

2022-01-13T16:26

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Задачей миротворцев ОДКБ на первом этапе миссии было освободить силовые структуры Казахстана от охраны важных объектов инфраструктуры, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным.Шойгу отметил, что в четверг прошел Совет министров обороны стран – членов ОДКБ, на котором были заслушаны итоги миротворческой миссии и было принято решение по подготовленному плану по передаче объектов под охрану силовым структурам Казахстана."Чего раньше сделать было невозможно, так как в первые дни задача стояла как раз другая – высвободить их от охраны этих объектов. За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1,6 тысячи сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику", - сказал Шойгу.

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в мире, казахстан, одкб, сергей шойгу, владимир путин, россия