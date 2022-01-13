https://ria.ru/20220113/putin-1767702421.html
Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане
Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022
Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане
Президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане в рамках сотрудничества по линии ОДКБ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:46
2022-01-13T16:46
2022-01-13T17:04
беспорядки в казахстане
в мире
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сергей шойгу
владимир путин
одкб
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актау
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане в рамках сотрудничества по линии ОДКБ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что вывод Вооруженных сил начинается сегодня и завершится к 19 января."В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", - сказал он на встрече с Шойгу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220113/odkb-1767691952.html
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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
2022-01-13T16:46
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в мире, оон, сергей шойгу, владимир путин, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия
16:46 13.01.2022 (обновлено: 17:04 13.01.2022)
Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане
Президент Путин заявил о выполнении задач в Казахстане: надо возвращаться домой