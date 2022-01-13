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Здание полиции Алма-Аты атаковали 27 раз за одну ночь во время беспорядков

Здание полиции Алма-Аты атаковали 27 раз за одну ночь во время беспорядков - РИА Новости, 13.01.2022

Здание полиции Алма-Аты атаковали 27 раз за одну ночь во время беспорядков

Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано 27 раз в ночь на 6 января в разгар беспорядков, все атаки были отражены, заявила Sputnik Казахстан... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T06:24

2022-01-13T06:24

2022-01-13T06:24

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано 27 раз в ночь на 6 января в разгар беспорядков, все атаки были отражены, заявила Sputnik Казахстан официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.По ее словам, вечером 5 января поступила информация, что группы людей движутся в сторону департамента полиции, скорее всего, их целью был захват оружейных складов.Ранее заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов опубликовал видео допроса задержанного за участие в беспорядках, который утверждал, что нападениями на здание департамента полиции города, которые произошли 5 и 6 января, руководили люди не казахской национальности, по его словам, это были бородатые вооруженные люди в военной форме.Как отметила Салтанат Азирбек, сейчас антитеррористическая операция еще продолжается, в отдельных частях города проводятся зачистки от криминальных элементов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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