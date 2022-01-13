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В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо - РИА Новости, 13.01.2022
В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
Комитет Совфеда по экономической политике предложил Минэнерго РФ упростить процесс перевода автомобилей на газовое топливо, сократив количество согласований с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:08
2022-01-13T09:08
общество
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет федерации рф
авто
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике предложил Минэнерго РФ упростить процесс перевода автомобилей на газовое топливо, сократив количество согласований с ГИБДД для автовладельцев, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение главы комитета Андрея Кутепова к министру энергетики Николаю Шульгинову.Как сообщает издание, Кутепов обратился к Шульгинову по поводу газификации российского автопарка. Еще в 2018 году после совещания с президентом РФ правительство приняло подпрограмму по развитию рынка газомоторного топлива (в рамках госпрограммы "Развитие энергетики"), напомнил в обращении глава комитета.Так, в рамках документа, рассчитанного на 2020-2024 годы, регионам выделяются средства на строительство метановых заправок (их число должно вырасти до 1,2 тысячи с нынешних 650), а также на субсидии для владельцев авто, желающих перейти на газ, пишет газета. На начало 2020 года автопарк на всех видах газа превысил 2,2 миллиона, приводит издание данные ГИБДД.Кутепов также сообщил о поступающих в Совфед жалобах из регионов на "длительное согласование переоборудования" - подготовка документов может достигать 180 дней. Как указывает издание, для перевода автомобиля на газовое топливо сначала нужно получить в ГИБДД разрешение на переоборудование, затем установить его, пройти ТО, предоставить машину на экспертизу в испытательную лабораторию (ИЛ) и затем посетить ГИБДД для финального оформления документов.Кутепов предлагает исключить из процедуры первичное обращение в ГИБДД, а также увеличить количество ИЛ, пишет газета. После того как с 1 июля прошлого года был ужесточен порядок экспертизы переоборудования авто, количество лабораторий сократилось, что создало дефицит услуг, пишет сенатор. Он также предложил повысить с пяти до десяти лет предельный возраст автомобиля, владелец которого претендует на получение субсидии при установке газобаллонного оборудования (ГБО).В Минэнерго изданию рассказали, что ведомство "выступает за упрощение процедуры переоборудования в первую очередь в тех случаях, где применяются типовые решения для установки ГБО". Кроме того, министерство поддержало увеличение возраста автомобилей, владельцы которых могут претендовать на субсидию. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива", на которую ссылается Кутепов, отменена с 1 января текущего года, но в Минэнерго обещают переформировать ее в отдельный федеральный проект: документ находится на согласовании.
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общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф, авто, россия
09:08 13.01.2022
 
В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо

Комитет Совфеда предложил упростить переоборудование автомобилей на газовое топливо

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике предложил Минэнерго РФ упростить процесс перевода автомобилей на газовое топливо, сократив количество согласований с ГИБДД для автовладельцев, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение главы комитета Андрея Кутепова к министру энергетики Николаю Шульгинову.
Как сообщает издание, Кутепов обратился к Шульгинову по поводу газификации российского автопарка. Еще в 2018 году после совещания с президентом РФ правительство приняло подпрограмму по развитию рынка газомоторного топлива (в рамках госпрограммы "Развитие энергетики"), напомнил в обращении глава комитета.
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Кутепов также сообщил о поступающих в Совфед жалобах из регионов на "длительное согласование переоборудования" - подготовка документов может достигать 180 дней. Как указывает издание, для перевода автомобиля на газовое топливо сначала нужно получить в ГИБДД разрешение на переоборудование, затем установить его, пройти ТО, предоставить машину на экспертизу в испытательную лабораторию (ИЛ) и затем посетить ГИБДД для финального оформления документов.
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Кутепов предлагает исключить из процедуры первичное обращение в ГИБДД, а также увеличить количество ИЛ, пишет газета. После того как с 1 июля прошлого года был ужесточен порядок экспертизы переоборудования авто, количество лабораторий сократилось, что создало дефицит услуг, пишет сенатор. Он также предложил повысить с пяти до десяти лет предельный возраст автомобиля, владелец которого претендует на получение субсидии при установке газобаллонного оборудования (ГБО).
В Минэнерго изданию рассказали, что ведомство "выступает за упрощение процедуры переоборудования в первую очередь в тех случаях, где применяются типовые решения для установки ГБО". Кроме того, министерство поддержало увеличение возраста автомобилей, владельцы которых могут претендовать на субсидию. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива", на которую ссылается Кутепов, отменена с 1 января текущего года, но в Минэнерго обещают переформировать ее в отдельный федеральный проект: документ находится на согласовании.
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