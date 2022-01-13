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Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников
Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников - РИА Новости, 13.01.2022
Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников
Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Как помочь восстановиться печени и другим органам,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:15
2022-01-13T04:15
общество
алкоголь
питание
новый год
здоровье
россия
руслан исаев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Как помочь восстановиться печени и другим органам, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.После праздничных застолий печень нуждается в восстановлении, потому что алкоголь — это токсичное вещество для этого органа, отметил Исаев. Если человек всерьез злоупотребил спиртными напитками, отмечая наступление Нового года, и теперь ощущает тяжелые последствия своей неосторожности, то лучше обратиться за медицинской помощью, считает он.В случае, если в организм поступило более или менее умеренное количество алкоголя, то достаточно временно отказаться от спиртного и прибегнуть к специальной диете."После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C (например, свежевыжатые фруктовые соки. — Прим. ред.). Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень", — пояснил Исаев.Обеспечить себе благоприятный режим питания можно самостоятельно, но есть и другой вариант.Загородный пансионат будет неплохим выбором еще и потому, что второй способ улучшить обменные процессы в организме после новогодних праздников — это прогулки на свежем воздухе."Также следует больше бывать на свежем воздухе. Это улучшает обменные процессы в организме", — посоветовал Исаев.
https://ria.ru/20220101/oshibki-1766387807.html
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общество, алкоголь, питание, новый год, здоровье, россия, руслан исаев
04:15 13.01.2022
 
Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

Нарколог Исаев: при тяжелых последствиях новогодних застолий лучше обратиться к врачу

© Depositphotos / belchonockБоль в печени
Боль в печени - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / belchonock
Боль в печени. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Как помочь восстановиться печени и другим органам, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.
После праздничных застолий печень нуждается в восстановлении, потому что алкоголь — это токсичное вещество для этого органа, отметил Исаев. Если человек всерьез злоупотребил спиртными напитками, отмечая наступление Нового года, и теперь ощущает тяжелые последствия своей неосторожности, то лучше обратиться за медицинской помощью, считает он.
В случае, если в организм поступило более или менее умеренное количество алкоголя, то достаточно временно отказаться от спиртного и прибегнуть к специальной диете.
"После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C (например, свежевыжатые фруктовые соки. — Прим. ред.). Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень", — пояснил Исаев.
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Обеспечить себе благоприятный режим питания можно самостоятельно, но есть и другой вариант.
"Можно прибегнуть к помощи специальных загородных пансионатов для детокса. Не надо путать это с местами, где лечат последствия алкоголизма, это просто пансионаты с правильным питанием", — отметил врач.
Загородный пансионат будет неплохим выбором еще и потому, что второй способ улучшить обменные процессы в организме после новогодних праздников — это прогулки на свежем воздухе.
"Также следует больше бывать на свежем воздухе. Это улучшает обменные процессы в организме", — посоветовал Исаев.
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ОбществоАлкогольПитаниеНовый годЗдоровьеРоссияРуслан Исаев
 
 
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