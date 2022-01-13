https://ria.ru/20220113/pechen-1767586205.html

Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников - РИА Новости, 13.01.2022

Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Как помочь восстановиться печени и другим органам,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T04:15

2022-01-13T04:15

2022-01-13T04:15

общество

алкоголь

питание

новый год

здоровье

россия

руслан исаев

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Как помочь восстановиться печени и другим органам, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.После праздничных застолий печень нуждается в восстановлении, потому что алкоголь — это токсичное вещество для этого органа, отметил Исаев. Если человек всерьез злоупотребил спиртными напитками, отмечая наступление Нового года, и теперь ощущает тяжелые последствия своей неосторожности, то лучше обратиться за медицинской помощью, считает он.В случае, если в организм поступило более или менее умеренное количество алкоголя, то достаточно временно отказаться от спиртного и прибегнуть к специальной диете."После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C (например, свежевыжатые фруктовые соки. — Прим. ред.). Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень", — пояснил Исаев.Обеспечить себе благоприятный режим питания можно самостоятельно, но есть и другой вариант.Загородный пансионат будет неплохим выбором еще и потому, что второй способ улучшить обменные процессы в организме после новогодних праздников — это прогулки на свежем воздухе."Также следует больше бывать на свежем воздухе. Это улучшает обменные процессы в организме", — посоветовал Исаев.

https://ria.ru/20220101/oshibki-1766387807.html

https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766361589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алкоголь, питание, новый год, здоровье, россия, руслан исаев