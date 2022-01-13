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На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 13.01.2022
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:48
2022-01-13T11:48
2022-01-13T11:48
распространение коронавируса
общество
ставропольский край
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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михаил мурашко
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно", - написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч ставропольчан.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
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общество, ставропольский край, владимир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, владимир владимиров, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения "омикроном" зафиксировали на Ставрополье