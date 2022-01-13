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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/omikron-1767627935.html
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 13.01.2022
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:48
2022-01-13T11:48
распространение коронавируса
общество
ставропольский край
владимир
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно", - написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч ставропольчан.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
https://ria.ru/20220113/testirovanie-1767599027.html
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общество, ставропольский край, владимир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, владимир владимиров, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:48 13.01.2022
 
На Ставрополье зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

Первые случаи заражения "омикроном" зафиксировали на Ставрополье

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно", - написал Владимиров в Instagram.
Он добавил, что полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч ставропольчан.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоСтавропольский крайВладимирФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ВладимировАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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