https://ria.ru/20220113/nato-1767757677.html

Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора высказались за право Украины на вступление в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:16

2022-01-13T23:16

2022-01-13T23:40

в мире

украина

нато

россия

киев

йенс столтенберг

борис джонсон

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ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора высказались за право Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщила пресс-служба британского премьера."Они согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО, и премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту альянса", - говорится в заявлении.Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора заявили о важности "жестких" экономических санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба британского премьера."Они обсудили скопление российских войск на границе с Украиной и подчеркнули единство и решимость членов НАТО. Они разделяют крайнюю озабоченность последствиями любого вторжения России на Украину, в особенности ценой человеческих жизней в результате конфликта. Они согласились о важности жестких экономических санкций в случае вторжения России", - говорится в заявлении.Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора подчеркнули важность сохранения диалога с Россией, сообщила пресс-служба британского премьера."Премьер-министр и генеральный секретарь также подчеркнули важность того, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога, отметив, что единственный путь вперед для России – деэскалация и вовлечение в конструктивное обсуждение", - говорится в заявлении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html

https://ria.ru/20220113/nato-1767753699.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, нато, россия, киев, йенс столтенберг, борис джонсон