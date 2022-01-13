https://ria.ru/20220113/nato-1767652650.html

Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 13.01.2022

Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:24

2022-01-13T13:24

2022-01-13T13:24

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии."Мы постоянно проводим оценку нашего присутствия на восточном направлении альянса. В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы… Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы не было никакого непонимания относительно решимости и возможностей НАТО защищать всех союзников", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поступали ли альянсу предложения об усилении "восточного направления" и как он намерен действовать."Я не могу говорить о деталях возможных предложений, но НАТО всегда готова сделать необходимое для защиты всех союзников", - добавил Столтенберг.Ранее группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.

https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html

сша

европа

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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, эстония, джо байден, нато