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Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе
Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 13.01.2022
Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе
НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:24
2022-01-13T13:24
в мире
сша
йенс столтенберг
европа
эстония
джо байден
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии."Мы постоянно проводим оценку нашего присутствия на восточном направлении альянса. В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы… Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы не было никакого непонимания относительно решимости и возможностей НАТО защищать всех союзников", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поступали ли альянсу предложения об усилении "восточного направления" и как он намерен действовать."Я не могу говорить о деталях возможных предложений, но НАТО всегда готова сделать необходимое для защиты всех союзников", - добавил Столтенберг.Ранее группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.
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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, эстония, джо байден, нато
13:24 13.01.2022
 
Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

Генсек Столтенберг: НАТО оценивает присутствие в Восточной Европе для защиты союзников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.
"Мы постоянно проводим оценку нашего присутствия на восточном направлении альянса. В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы… Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы не было никакого непонимания относительно решимости и возможностей НАТО защищать всех союзников", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поступали ли альянсу предложения об усилении "восточного направления" и как он намерен действовать.
"Я не могу говорить о деталях возможных предложений, но НАТО всегда готова сделать необходимое для защиты всех союзников", - добавил Столтенберг.
Ранее группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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В миреСШАЙенс СтолтенбергЕвропаЭстонияДжо БайденНАТО
 
 
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