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Миротворцы начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Миротворцы начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам - РИА Новости, 13.01.2022

Миротворцы начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:43

2022-01-13T09:43

2022-01-13T18:31

беспорядки в казахстане

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана, сообщает Минобороны России."В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", — сказано в релизе.Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.

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Погрузка российских военных и техники в самолеты в аэропорту "Алматы" Первые подразделения десантников РФ из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации. 2022-01-13T09:43 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, россия, воздушно-космические силы россии