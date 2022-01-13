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МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе
МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.01.2022
МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе
Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:02
2022-01-13T17:02
в мире
армения
азербайджан
мария захарова
минобороны армении
минобороны азербайджана
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, в долгосрочном плане основным рецептом стабильности и безопасности в регионе является запуск делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей ее демаркацией.Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, мария захарова, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:02 13.01.2022
 
МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе

Захарова: Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в долгосрочном плане основным рецептом стабильности и безопасности в регионе является запуск делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей ее демаркацией.
Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 09:12
ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог
 
В миреАрменияАзербайджанМария ЗахароваМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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