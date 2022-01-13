https://ria.ru/20220113/mid-1767705527.html

МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе

МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.01.2022

МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе

Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:02

2022-01-13T17:02

2022-01-13T17:02

в мире

армения

азербайджан

мария захарова

минобороны армении

минобороны азербайджана

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, в долгосрочном плане основным рецептом стабильности и безопасности в регионе является запуск делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей ее демаркацией.Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html

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