МИД выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе
Захарова: Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе
Граница Армении и Азербайджана
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в долгосрочном плане основным рецептом стабильности и безопасности в регионе является запуск делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей ее демаркацией.
Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь, минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников и гибели трех военных. В Баку опровергли информацию о применении артиллерии и авиации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.