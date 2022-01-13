https://ria.ru/20220113/kholokost-1767687386.html

Премию за сохранение памяти о Холокосте вручат в Москве 27 января

Премию за сохранение памяти о Холокосте вручат в Москве 27 января - РИА Новости, 13.01.2022

Премию за сохранение памяти о Холокосте вручат в Москве 27 января

Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти", ежегодно присуждаемой людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:44

2022-01-13T15:44

2022-01-13T15:44

религия

владивосток

москва

александр гельман

совет федерации рф

валентина матвиенко

геликон-опера

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти", ежегодно присуждаемой людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, пройдет столичном театр "Геликон опера" 27 января в рамках "Недели памяти", сообщила пресс-служба РЕК.Восьмая "Неделя памяти" пройдет в России с 17 января по 4 февраля. Мемориальные мероприятия приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим)."Главным событием "Недели памяти" по традиции станет мемориальный вечер "Хранитель памяти". Он пройдет 27 января в театре "Геликон-опера". На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - сообщила пресс-служба. Среди лауреатов прошлых лет: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава ФАДН Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, драматург Александр Гельман и другие.Программа "Недели памяти""Неделя памяти" стала регулярным и значимым событием в масштабах всей страны. Все больше людей от Калининграда до Владивостока узнают о Холокосте и осознают его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности. Задача "Недели памяти" - больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель - сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту", - цитирует пресс-служба президента РЕК Юрия КаннераЦентральным кинособытием недели традиционно станет фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники катастрофы", который стартует 19 января и продлится до 23 января. В течение шести дней кинофестиваля (он продлится до 23 января) будут показаны около двадцати фильмов на пяти площадках столицы.Также среди мероприятий "Недели памяти 2021": научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, онлайн-лаборатория проекта "Вернуть достоинство", онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве посвященный литовским Праведникам народов мира.

https://ria.ru/20211208/pamyat-1762815439.html

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