Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767703826.html
В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану
В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану - РИА Новости, 13.01.2022
В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану
Москва рассчитывает, что Турция будет воздерживаться от непродуманных заявлений по Казахстану и не станет пытаться "поймать рыбку в мутной воде", заявила... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:54
2022-01-13T16:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
турция
москва
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493289_0:219:3238:2040_1920x0_80_0_0_654567b20a74302b03414c45f85e822c.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция будет воздерживаться от непродуманных заявлений по Казахстану и не станет пытаться "поймать рыбку в мутной воде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух", - сказала она в ходе брифинга, комментируя высказывание представителя турецких властей, охарактеризовавшее Казахстан как страну, "которая сначала освободилась от советского гнета, а ныне некоторые силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо"."Это трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий и точно не должна рассматриваться как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде", - добавила Захарова.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
казахстан
турция
москва
жанаозен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49fdf68a31c6eac40e029d6398fe1750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, турция, москва, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, мария захарова, касым-жомарт токаев, россия
16:54 13.01.2022
 
В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану

Представитель МИД Захарова призвала Турцию не делать непродуманные заявления по Казахстану

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция будет воздерживаться от непродуманных заявлений по Казахстану и не станет пытаться "поймать рыбку в мутной воде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух", - сказала она в ходе брифинга, комментируя высказывание представителя турецких властей, охарактеризовавшее Казахстан как страну, "которая сначала освободилась от советского гнета, а ныне некоторые силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо".
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
Посмотреть
"Это трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий и точно не должна рассматриваться как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде", - добавила Захарова.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНТурцияМоскваОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЖанаозенМария ЗахароваКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов