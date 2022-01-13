https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767703826.html

В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану

В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану - РИА Новости, 13.01.2022

В МИД призвали Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану

Москва рассчитывает, что Турция будет воздерживаться от непродуманных заявлений по Казахстану и не станет пытаться "поймать рыбку в мутной воде", заявила... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:54

2022-01-13T16:54

2022-01-13T16:54

беспорядки в казахстане

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казахстан

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одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция будет воздерживаться от непродуманных заявлений по Казахстану и не станет пытаться "поймать рыбку в мутной воде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух", - сказала она в ходе брифинга, комментируя высказывание представителя турецких властей, охарактеризовавшее Казахстан как страну, "которая сначала освободилась от советского гнета, а ныне некоторые силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо"."Это трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий и точно не должна рассматриваться как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде", - добавила Захарова.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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