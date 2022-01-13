Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767607002.html
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России - РИА Новости, 13.01.2022
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России
Первый рейс из России прибыл в аэропорт Алма-Аты, возобновивший в четверг работу после массовых беспорядков в городе; его совершила авиакомпания "Северный... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:05
2022-01-13T10:17
казахстан
калининград
россия
беспорядки в казахстане
в мире
оон
коломбо
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767033327_0:17:1890:1080_1920x0_80_0_0_5359d918f988721b18536a885d3850cd.jpg
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Первый рейс из России прибыл в аэропорт Алма-Аты, возобновивший в четверг работу после массовых беспорядков в городе; его совершила авиакомпания "Северный ветер" из Калининграда, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана."В аэропорт Алматы прибыл международный рейс по направлению Калининград-Алматы авиакомпании "Северный ветер", - говорится в сообщении Telegram-канала КГА.По информации пресс-службы аэропорта на текущий момент, в обратном направлении, по маршруту Алма-Ата - Калининград, самолет вылетит в этот же день. Также в аэропорту уже были обслужены и еще ожидаются рейсы в казахстанскую столицу и обратно, а также в Сеул и Коломбо.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
казахстан
калининград
россия
коломбо
жанаозен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767033327_386:0:1826:1080_1920x0_80_0_0_63b0c954357e3297682c144fcf56c7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, калининград, россия, в мире, оон, коломбо, одкб, жанаозен, telegram (приложение), касым-жомарт токаев
10:05 13.01.2022 (обновлено: 10:17 13.01.2022)
 
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России

В Алма-Ату прибыл первый после возобновления работы аэропорта рейс из России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАэропорт Алма-Аты
Аэропорт Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Аэропорт Алма-Аты
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Первый рейс из России прибыл в аэропорт Алма-Аты, возобновивший в четверг работу после массовых беспорядков в городе; его совершила авиакомпания "Северный ветер" из Калининграда, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана.
"В аэропорт Алматы прибыл международный рейс по направлению Калининград-Алматы авиакомпании "Северный ветер", - говорится в сообщении Telegram-канала КГА.
По информации пресс-службы аэропорта на текущий момент, в обратном направлении, по маршруту Алма-Ата - Калининград, самолет вылетит в этот же день. Также в аэропорту уже были обслужены и еще ожидаются рейсы в казахстанскую столицу и обратно, а также в Сеул и Коломбо.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанКалининградРоссияВ миреООНКоломбоОДКБЖанаозенTelegram (приложение)Касым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов