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В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России - РИА Новости, 13.01.2022

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России

Первый рейс из России прибыл в аэропорт Алма-Аты, возобновивший в четверг работу после массовых беспорядков в городе; его совершила авиакомпания "Северный... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:05

2022-01-13T10:05

2022-01-13T10:17

казахстан

калининград

россия

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Первый рейс из России прибыл в аэропорт Алма-Аты, возобновивший в четверг работу после массовых беспорядков в городе; его совершила авиакомпания "Северный ветер" из Калининграда, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана."В аэропорт Алматы прибыл международный рейс по направлению Калининград-Алматы авиакомпании "Северный ветер", - говорится в сообщении Telegram-канала КГА.По информации пресс-службы аэропорта на текущий момент, в обратном направлении, по маршруту Алма-Ата - Калининград, самолет вылетит в этот же день. Также в аэропорту уже были обслужены и еще ожидаются рейсы в казахстанскую столицу и обратно, а также в Сеул и Коломбо.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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