https://ria.ru/20220113/kanadtsy-1767707694.html

Россия как НАТО, вместо Канады — Украина: нужен ли нам мир наоборот

Канадцы придумали, как "отомстить США" за позицию по Украине - РИА Новости, 13.01.2022

Россия как НАТО, вместо Канады — Украина: нужен ли нам мир наоборот

Читатели канадской газеты The Globe and Mail резко раскритиковали статью обозревателя Эндрю Койна, в которой он возмутился позицией России по вопросам... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:09

2022-01-13T17:09

2022-01-13T17:36

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украина

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Читатели канадской газеты The Globe and Mail резко раскритиковали статью обозревателя Эндрю Койна, в которой он возмутился позицией России по вопросам нерасширения Североатлантического альянса."Сейчас ведется множество разговоров об Украине как о свободной и суверенной стране, которая имеет право вступить в НАТО, если она того захочет. Что ж, Канада — это тоже свободная и суверенная страна, но представьте себе, что по каким-то невообразимым причинам мы вдруг решили заключить оборонное соглашение с Россией", — пофантазировал пользователь, заявив, что Киеву следует самостоятельно выстраивать отношения с Москвой."Койн настолько глубоко разбирается в международной политике… Ему следует либо возглавить ООН, либо просто-напросто заткнуться", — съязвил другой участник беседы."Как же глупо выглядят попытки загнать Россию в угол. Всему должен быть предел", — возмутился читатель."Запад много раз вторгался на территорию России, и Россия заплатила огромную цену за все эти вторжения. <…> Неудивительно, что она так беспокоится по поводу своей безопасности", — заметили в комментариях."Нарисованная Койном картинка совершенно невинной НАТО, исполненной благожелательностью и ничем не угрожающей агрессивной России, доказывает его зашоренность и ограниченность", — заключил пользователь."Что будет, если Россию пригласят вступить в НАТО? Запад упустил эту возможность", — поразмышляли в комментариях."Россия стала более независимой и самодостаточной. У нас большие проблемы, Хьюстон", — сыронизировал читатель.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня консультации продолжаются в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ. Россия неоднократно напоминала, что в прошлом Запад давал советским руководителям гарантии о нерасширении блока.Сейчас, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что ожидание ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях.

https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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