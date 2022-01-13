Россия как НАТО, вместо Канады — Украина: нужен ли нам мир наоборот

17:09 13.01.2022 (обновлено: 17:36 13.01.2022)
Канадцы придумали, как "отомстить США" за позицию по Украине
Читатели The Globe and Mail: НАТО самостоятельно рушит свой "невинный образ"
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Читатели канадской газеты The Globe and Mail резко раскритиковали статью обозревателя Эндрю Койна, в которой он возмутился позицией России по вопросам нерасширения Североатлантического альянса.
"Сейчас ведется множество разговоров об Украине как о свободной и суверенной стране, которая имеет право вступить в НАТО, если она того захочет. Что ж, Канада — это тоже свободная и суверенная страна, но представьте себе, что по каким-то невообразимым причинам мы вдруг решили заключить оборонное соглашение с Россией", — пофантазировал пользователь, заявив, что Киеву следует самостоятельно выстраивать отношения с Москвой.
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"Койн настолько глубоко разбирается в международной политике… Ему следует либо возглавить ООН, либо просто-напросто заткнуться", — съязвил другой участник беседы.
"Как же глупо выглядят попытки загнать Россию в угол. Всему должен быть предел", — возмутился читатель.
"Запад много раз вторгался на территорию России, и Россия заплатила огромную цену за все эти вторжения. <…> Неудивительно, что она так беспокоится по поводу своей безопасности", — заметили в комментариях.
"Нарисованная Койном картинка совершенно невинной НАТО, исполненной благожелательностью и ничем не угрожающей агрессивной России, доказывает его зашоренность и ограниченность", — заключил пользователь.
"Что будет, если Россию пригласят вступить в НАТО? Запад упустил эту возможность", — поразмышляли в комментариях.
"Россия стала более независимой и самодостаточной. У нас большие проблемы, Хьюстон", — сыронизировал читатель.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня консультации продолжаются в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ. Россия неоднократно напоминала, что в прошлом Запад давал советским руководителям гарантии о нерасширении блока.
Сейчас, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что ожидание ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях.