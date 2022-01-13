https://ria.ru/20220113/job-1767504705.html

Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м

Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м - РИА Новости, 13.01.2022

Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м

Российский рынок труда претерпел сильные структурные изменения. Некоторые сферы попали под волну сокращений из-за пандемии, сотрудникам пришлось срочно... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:00

2022-01-13T09:10

экономика

общество

томский государственный университет

superjob

рынок труда

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767508057_0:159:3054:1878_1920x0_80_0_0_f9f9f7f1b5194495da1fe7bdf2409a6b.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский рынок труда претерпел сильные структурные изменения. Некоторые сферы попали под волну сокращений из-за пандемии, сотрудникам пришлось срочно переобучаться. При этом специалистов остро не хватает. РИА Новости разбиралось, как на ситуацию повлияла удаленка, кто угодил в "квалификационную яму" и где искать высокие зарплаты.Лидеры сокращенийВызвав дисбаланс между спросом и предложением, пандемия нанесла мощный удар по рынку труда. Производство упало, рабочих мест все меньше. Особенно пострадали авиаперевозки, туризм, индустрия фитнеса и красоты. Пока тенденция сохраняется.Немало будет и "жертв автоматизации". В первую очередь это "прозвонщики", задействованные в телефонных продажах. В малом и среднем бизнесе упадет спрос на бухгалтеров — их заменят профильным софтом. То же грозит делопроизводителям, секретарям, администраторам, упаковщикам. Хотя крупным компаниям без "живой" бухгалтерии по-прежнему не обойтись.Дефицит кадровВ то же время, в отличие от застойного 2020-го, российский рынок труда растет. Как рассказали в международной рекрутинговой компании Hays, руководители активнее ищут сотрудников.Поэтому практически во всех ключевых отраслях — дефицит специалистов. Особенно в сельском хозяйстве — 78% работодателей, опрошенных в рамках социологического исследования, отметили нехватку рабочих рук. На втором месте — добывающая промышленность и металлургия, на третьем — информационные технологии и химическое производство.Сорок процентов руководителей готовы нанимать неопытных стажеров и помогать им (в 2020-м таких было лишь 16%), столько же — привлекать профессионалов из других регионов (было шесть процентов), и каждый четвертый собирается переманивать сотрудников из других компаний.Острый дефицит кадров объясняется и избирательностью соискателей, избегающих нестабильных отраслей.Квалификационная ямаК тому же образовалась так называемая квалификационная яма. Сотрудникам теперь придется больше учиться. По данным Boston Consulting Group (BSG), к 2030-му каждая третья вакансия потребует новых навыков и компетенций. Система образования не успевает за рынком труда. Так, во всем мире: 65% нынешних школьников займутся работой, которой еще не существует.Поэтому, подчеркивает эксперт, концепция обучения в течение всей жизни (lifelong learning) скоро утвердится окончательно. Приобретать дополнительные навыки придется без отрыва от производства, на практике.Как показал опрос, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом, повышение квалификации выгоднее увольнения. Сейчас крупнейшие игроки российского рынка тратят порядка 80 миллиардов рублей в год на корпоративное обучение. В ближайшие несколько лет их образовательный бюджет может вырасти на 15-20%.Айтишники, экологи и менеджерыВ топе наиболее востребованных профессионалов — традиционно IT. При этом практические навыки программирования и опыт работодатели ценят даже больше, чем высшее образование. Активно ищут специалистов по большим данным (big data), цифровой трансформации. Средний доход в этом сегменте — 119 тысяч рублей в месяц.По оценкам Минцифры, нехватка кадров в IT — от 500 тысяч до миллиона человек. И проблема усугубляется: к 2027-му дойдет до двух миллионов."Поэтому иногда работодатели готовы платить значительно больше, чем в среднем по рынку, если кандидат обладает действительно уникальными знаниями и навыками. Один из банков не так давно закрыл IT-вакансию на 460 тысяч рублей в месяц", — приводит пример Игорь Чугай, партнер международной HR-компании Amrop Russia.Востребованными будут карьерные консультанты, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса Равиль Асмятуллин. Хорошие перспективы в сегменте ESG — экологическом, социальном и корпоративном управлении.Медики в огнеКадровый кризис ожидаемо возник в медицине. Клиники ищут способы справиться с ситуацией и повышают зарплаты. По оценкам SuperJob, в 2021-м оклады высшего медперсонала увеличились на 12%, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров — на 14.Вакансий стало больше в 1,7 раза. При этом врачи жалуются на переработку: в среднем на 40%.В прошлом году специалистов не хватало регионам — оттянули мегаполисы. В 2022-м тренд будет обратным. Это означает повышение зарплат и бурное развитие онлайн-сервисов.Золотые курьерыОщутимый перекос — в сегменте линейного персонала. Одна из причин — массовый отъезд мигрантов. А спрос на онлайн-доставку огромный. В результате услуги резко подорожали.Эксперты связывают это и с эффектом "последней мили" в транспортной логистике. Как поясняет Николай Новоселов, гендиректор платформы Сuore, конкуренция сервисов доставки очень сильная и в ряде регионов жестко соперничает с рынком такси.Сейчас оба сектора постепенно выходят в самоокупаемость: отменяют бонусные программы, повышают минимальные чеки. Для потребителей это плохая новость — очень скоро придется платить за то, что раньше субсидировали инвесторы. На кошельках скажется и подорожание автотранспорта, и дефицит запчастей. У самих курьеров и доставщиков все хорошо: нередко они получают больше 100 тысяч в месяц на руки даже в регионах.В целом практически по линейным специальностям в ретейле, доставках, производстве, ЖКХ и строительстве эксперты ждут дальнейшего увеличения зарплаты из-за конкуренции за сотрудников.Революция удаленкиОднако подлинную революцию на рынке труда произвели удаленный и гибридный форматы работы. Опробовать их вынудила пандемия. И это привело сразу к нескольким ключевым изменениям.Согласно исследованию Томского государственного университета, теперь наиболее востребованы специальности, предполагающие дистанционную работу. Очевидный плюс: компании могут выбирать сотрудников из любого региона, без географической привязки."Многие утверждают, что благодаря удаленке и гибриду у них значительно улучшился work-life balance: появилось время не только на работу, но и на семью, хобби, личное развитие", — отмечает Игорь Чугай из Amrop Russia.Но это не всегда так. Границы рабочего и личного времени стираются, сотрудники часто перерабатывают и выгорают даже в домашнем офисе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, томский государственный университет, superjob, рынок труда, россия, навигатор абитуриента, кем стать