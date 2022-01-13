https://ria.ru/20220113/job-1767504705.html
Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м
Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м - РИА Новости, 13.01.2022
Шторм на рынке труда: где искать работу в 2022-м
Российский рынок труда претерпел сильные структурные изменения. Некоторые сферы попали под волну сокращений из-за пандемии, сотрудникам пришлось срочно... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:00
2022-01-13T08:00
2022-01-13T09:10
экономика
общество
томский государственный университет
superjob
рынок труда
россия
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767508057_0:159:3054:1878_1920x0_80_0_0_f9f9f7f1b5194495da1fe7bdf2409a6b.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский рынок труда претерпел сильные структурные изменения. Некоторые сферы попали под волну сокращений из-за пандемии, сотрудникам пришлось срочно переобучаться. При этом специалистов остро не хватает. РИА Новости разбиралось, как на ситуацию повлияла удаленка, кто угодил в "квалификационную яму" и где искать высокие зарплаты.Лидеры сокращенийВызвав дисбаланс между спросом и предложением, пандемия нанесла мощный удар по рынку труда. Производство упало, рабочих мест все меньше. Особенно пострадали авиаперевозки, туризм, индустрия фитнеса и красоты. Пока тенденция сохраняется.Немало будет и "жертв автоматизации". В первую очередь это "прозвонщики", задействованные в телефонных продажах. В малом и среднем бизнесе упадет спрос на бухгалтеров — их заменят профильным софтом. То же грозит делопроизводителям, секретарям, администраторам, упаковщикам. Хотя крупным компаниям без "живой" бухгалтерии по-прежнему не обойтись.Дефицит кадровВ то же время, в отличие от застойного 2020-го, российский рынок труда растет. Как рассказали в международной рекрутинговой компании Hays, руководители активнее ищут сотрудников.Поэтому практически во всех ключевых отраслях — дефицит специалистов. Особенно в сельском хозяйстве — 78% работодателей, опрошенных в рамках социологического исследования, отметили нехватку рабочих рук. На втором месте — добывающая промышленность и металлургия, на третьем — информационные технологии и химическое производство.Сорок процентов руководителей готовы нанимать неопытных стажеров и помогать им (в 2020-м таких было лишь 16%), столько же — привлекать профессионалов из других регионов (было шесть процентов), и каждый четвертый собирается переманивать сотрудников из других компаний.Острый дефицит кадров объясняется и избирательностью соискателей, избегающих нестабильных отраслей.Квалификационная ямаК тому же образовалась так называемая квалификационная яма. Сотрудникам теперь придется больше учиться. По данным Boston Consulting Group (BSG), к 2030-му каждая третья вакансия потребует новых навыков и компетенций. Система образования не успевает за рынком труда. Так, во всем мире: 65% нынешних школьников займутся работой, которой еще не существует.Поэтому, подчеркивает эксперт, концепция обучения в течение всей жизни (lifelong learning) скоро утвердится окончательно. Приобретать дополнительные навыки придется без отрыва от производства, на практике.Как показал опрос, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом, повышение квалификации выгоднее увольнения. Сейчас крупнейшие игроки российского рынка тратят порядка 80 миллиардов рублей в год на корпоративное обучение. В ближайшие несколько лет их образовательный бюджет может вырасти на 15-20%.Айтишники, экологи и менеджерыВ топе наиболее востребованных профессионалов — традиционно IT. При этом практические навыки программирования и опыт работодатели ценят даже больше, чем высшее образование. Активно ищут специалистов по большим данным (big data), цифровой трансформации. Средний доход в этом сегменте — 119 тысяч рублей в месяц.По оценкам Минцифры, нехватка кадров в IT — от 500 тысяч до миллиона человек. И проблема усугубляется: к 2027-му дойдет до двух миллионов."Поэтому иногда работодатели готовы платить значительно больше, чем в среднем по рынку, если кандидат обладает действительно уникальными знаниями и навыками. Один из банков не так давно закрыл IT-вакансию на 460 тысяч рублей в месяц", — приводит пример Игорь Чугай, партнер международной HR-компании Amrop Russia.Востребованными будут карьерные консультанты, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса Равиль Асмятуллин. Хорошие перспективы в сегменте ESG — экологическом, социальном и корпоративном управлении.Медики в огнеКадровый кризис ожидаемо возник в медицине. Клиники ищут способы справиться с ситуацией и повышают зарплаты. По оценкам SuperJob, в 2021-м оклады высшего медперсонала увеличились на 12%, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров — на 14.Вакансий стало больше в 1,7 раза. При этом врачи жалуются на переработку: в среднем на 40%.В прошлом году специалистов не хватало регионам — оттянули мегаполисы. В 2022-м тренд будет обратным. Это означает повышение зарплат и бурное развитие онлайн-сервисов.Золотые курьерыОщутимый перекос — в сегменте линейного персонала. Одна из причин — массовый отъезд мигрантов. А спрос на онлайн-доставку огромный. В результате услуги резко подорожали.Эксперты связывают это и с эффектом "последней мили" в транспортной логистике. Как поясняет Николай Новоселов, гендиректор платформы Сuore, конкуренция сервисов доставки очень сильная и в ряде регионов жестко соперничает с рынком такси.Сейчас оба сектора постепенно выходят в самоокупаемость: отменяют бонусные программы, повышают минимальные чеки. Для потребителей это плохая новость — очень скоро придется платить за то, что раньше субсидировали инвесторы. На кошельках скажется и подорожание автотранспорта, и дефицит запчастей. У самих курьеров и доставщиков все хорошо: нередко они получают больше 100 тысяч в месяц на руки даже в регионах.В целом практически по линейным специальностям в ретейле, доставках, производстве, ЖКХ и строительстве эксперты ждут дальнейшего увеличения зарплаты из-за конкуренции за сотрудников.Революция удаленкиОднако подлинную революцию на рынке труда произвели удаленный и гибридный форматы работы. Опробовать их вынудила пандемия. И это привело сразу к нескольким ключевым изменениям.Согласно исследованию Томского государственного университета, теперь наиболее востребованы специальности, предполагающие дистанционную работу. Очевидный плюс: компании могут выбирать сотрудников из любого региона, без географической привязки."Многие утверждают, что благодаря удаленке и гибриду у них значительно улучшился work-life balance: появилось время не только на работу, но и на семью, хобби, личное развитие", — отмечает Игорь Чугай из Amrop Russia.Но это не всегда так. Границы рабочего и личного времени стираются, сотрудники часто перерабатывают и выгорают даже в домашнем офисе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767508057_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_7f32696b95d4c47f3766237df7f371c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, томский государственный университет, superjob, рынок труда, россия, навигатор абитуриента, кем стать
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский рынок труда претерпел сильные структурные изменения. Некоторые сферы попали под волну сокращений из-за пандемии, сотрудникам пришлось срочно переобучаться. При этом специалистов остро не хватает. РИА Новости разбиралось, как на ситуацию повлияла удаленка, кто угодил в "квалификационную яму" и где искать высокие зарплаты.
Лидеры сокращений
Вызвав дисбаланс между спросом и предложением, пандемия нанесла мощный удар по рынку труда. Производство упало, рабочих мест все меньше. Особенно пострадали авиаперевозки, туризм, индустрия фитнеса и красоты. Пока тенденция сохраняется.
"Работы рискуют лишиться сотрудники HoReCa (бары, рестораны, кафе, туризм, фитнес-клубы) и сферы услуг. Могут закрыться и многие компании, связанные с образованием и развлечениями", — указывает Наталья Дубникова, гендиректор HR-агентства Favourite Partners.
Немало будет и "жертв автоматизации". В первую очередь это "прозвонщики", задействованные в телефонных продажах. В малом и среднем бизнесе упадет спрос на бухгалтеров — их заменят профильным софтом. То же грозит делопроизводителям, секретарям, администраторам, упаковщикам. Хотя крупным компаниям без "живой" бухгалтерии по-прежнему не обойтись.
Дефицит кадров
В то же время, в отличие от застойного 2020-го, российский рынок труда растет. Как рассказали в международной рекрутинговой компании Hays, руководители активнее ищут сотрудников.
Поэтому практически во всех ключевых отраслях — дефицит специалистов. Особенно в сельском хозяйстве — 78% работодателей, опрошенных в рамках социологического исследования, отметили нехватку рабочих рук. На втором месте — добывающая промышленность и металлургия, на третьем — информационные технологии и химическое производство.
Сорок процентов руководителей готовы нанимать неопытных стажеров и помогать им (в 2020-м таких было лишь 16%), столько же — привлекать профессионалов из других регионов (было шесть процентов), и каждый четвертый собирается переманивать сотрудников из других компаний.
По оценкам Hays, в IT постараются удержать специалистов 38% компаний, в торговле — 37%, в производстве — 21%, в маркетинге и PR — 19%. За топ-менеджеров намерены побороться 34% работодателей.
Острый дефицит кадров объясняется и избирательностью соискателей, избегающих нестабильных отраслей.
Квалификационная яма
К тому же образовалась так называемая квалификационная яма. Сотрудникам теперь придется больше учиться. По данным Boston Consulting Group (BSG), к 2030-му каждая третья вакансия потребует новых навыков и компетенций. Система образования не успевает за рынком труда. Так, во всем мире: 65% нынешних школьников займутся работой, которой еще не существует.
"Набирают популярность учебные заведения с гибкой программой, предлагающие онлайн-курсы и стажировку в крупных компаниях. Меняются требования к hard и soft skills. То есть соискатель должен быть с квалификацией минимум на том уровне, который сейчас у опытного специалиста", — отмечает Наталья Македон, HR-директор производственного холдинга Unagrande Company.
Поэтому, подчеркивает эксперт, концепция обучения в течение всей жизни (lifelong learning) скоро утвердится окончательно. Приобретать дополнительные навыки придется без отрыва от производства, на практике.
Как показал опрос, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом, повышение квалификации выгоднее увольнения. Сейчас крупнейшие игроки российского рынка тратят порядка 80 миллиардов рублей в год на корпоративное обучение. В ближайшие несколько лет их образовательный бюджет может вырасти на 15-20%.
Айтишники, экологи и менеджеры
В топе наиболее востребованных профессионалов — традиционно IT. При этом практические навыки программирования и опыт работодатели ценят даже больше, чем высшее образование. Активно ищут специалистов по большим данным (big data), цифровой трансформации. Средний доход в этом сегменте — 119 тысяч рублей в месяц.
По оценкам Минцифры, нехватка кадров в IT — от 500 тысяч до миллиона человек. И проблема усугубляется: к 2027-му дойдет до двух миллионов.
"Поэтому иногда работодатели готовы платить значительно больше, чем в среднем по рынку, если кандидат обладает действительно уникальными знаниями и навыками. Один из банков не так давно закрыл IT-вакансию на 460 тысяч рублей в месяц", — приводит пример Игорь Чугай, партнер международной HR-компании Amrop Russia.
По данным SuperJob, рабочих мест в сфере создания ПО за год стало больше на 90%, а вот количество соискателей увеличилось лишь на 12. При таком дисбалансе зарплаты прибавили 23,3% — рекорд за 14 лет. С 2019-го, по расчетам аналитиков сервиса, доходы в IT выросли в среднем на 38,5%, а у программистов и DevOps-инженеров — и того больше.
Востребованными будут карьерные консультанты, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса Равиль Асмятуллин. Хорошие перспективы в сегменте ESG — экологическом, социальном и корпоративном управлении.
Медики в огне
Кадровый кризис ожидаемо возник в медицине. Клиники ищут способы справиться с ситуацией и повышают зарплаты. По оценкам SuperJob, в 2021-м оклады высшего медперсонала увеличились на 12%, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров — на 14.
Вакансий стало больше в 1,7 раза. При этом врачи жалуются на переработку: в среднем на 40%.
В прошлом году специалистов не хватало регионам — оттянули мегаполисы. В 2022-м тренд будет обратным. Это означает повышение зарплат и бурное развитие онлайн-сервисов.
В пандемию спрос на удаленные консультации врачей резко вырос. По прогнозу VEB Ventures, инвестиции в российские телемедицинские проекты через пять лет увеличатся в 64 раза.
Золотые курьеры
Ощутимый перекос — в сегменте линейного персонала. Одна из причин — массовый отъезд мигрантов. А спрос на онлайн-доставку огромный. В результате услуги резко подорожали.
"Так, в Санкт-Петербурге на десять линейных вакансий в ретейле в определенный момент приходилось три отклика — речь даже не об успешных кандидатах. Зарплаты курьеров достигли рекордных значений, сделав неконкурентоспособными другие неквалифицированные профессии", — говорит Денис Решанов, CEO сервиса по поиску подработки GigAnt.
Эксперты связывают это и с эффектом "последней мили" в транспортной логистике. Как поясняет Николай Новоселов, гендиректор платформы Сuore, конкуренция сервисов доставки очень сильная и в ряде регионов жестко соперничает с рынком такси.
Сейчас оба сектора постепенно выходят в самоокупаемость: отменяют бонусные программы, повышают минимальные чеки. Для потребителей это плохая новость — очень скоро придется платить за то, что раньше субсидировали инвесторы. На кошельках скажется и подорожание автотранспорта, и дефицит запчастей. У самих курьеров и доставщиков все хорошо: нередко они получают больше 100 тысяч в месяц на руки даже в регионах.
В целом практически по линейным специальностям в ретейле, доставках, производстве, ЖКХ и строительстве эксперты ждут дальнейшего увеличения зарплаты из-за конкуренции за сотрудников.
Революция удаленки
Однако подлинную революцию на рынке труда произвели удаленный и гибридный форматы работы. Опробовать их вынудила пандемия. И это привело сразу к нескольким ключевым изменениям.
Во-первых, некоторые компании, в том числе в крупном бизнесе, отказываются от штатных сотрудников в пользу фрилансеров — контент-менеджеров, копирайтеров, переводчиков, веб-дизайнеров. В офисе остаются немногие, все больше помещений преобразовывают в коворкинг-зоны.
Согласно исследованию Томского государственного университета, теперь наиболее востребованы специальности, предполагающие дистанционную работу. Очевидный плюс: компании могут выбирать сотрудников из любого региона, без географической привязки.
"Многие утверждают, что благодаря удаленке и гибриду у них значительно улучшился work-life balance: появилось время не только на работу, но и на семью, хобби, личное развитие", — отмечает Игорь Чугай из Amrop Russia.
Но это не всегда так. Границы рабочего и личного времени стираются, сотрудники часто перерабатывают и выгорают даже в домашнем офисе.