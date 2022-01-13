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Западные СМИ не увидели позитивных сигналов по итогам Совета Россия — НАТО

Западные СМИ не увидели позитивных сигналов по итогам Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Западные СМИ не увидели позитивных сигналов по итогам Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО, состоявшееся впервые с 2019 года, стало одной из главные тем в западных СМИ, при этом издания отмечают, что поводов для оптимизма... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:59

2022-01-13T12:59

2022-01-13T12:59

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО, состоявшееся впервые с 2019 года, стало одной из главные тем в западных СМИ, при этом издания отмечают, что поводов для оптимизма встреча не принесла, в позициях переговорщиков "зиял разрыв", конкретных подвижек, обещаний и договоренностей все еще нет.В СМИ отмечают, что НАТО следует сформулировать свою "реальную политику" в отношении Украины, которую никто не приглашал в альянс, а не продолжать спорить с Москвой "из-за абстрактных принципов".Заседание Совета Россия-НАТО состоялось в среду в Брюсселе. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые проводились 9-10 января в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Без оптимизмаАмериканские СМИ в целом не выразили особого оптимизма по итогам заседания Совета Россия-НАТО.По оценке Politico, почти четырехчасовые переговоры завершились "с ничейным счетом".В свою очередь Wall Street Journal полагает, что Россия и члены альянса не смогли урегулировать разногласия вокруг Украины. Переговоры проходили, по мнению издания, на фоне пессимистичной атмосферы относительно "быстрого разрешения" ситуации.Другая американская газета New York Times считает, что стороны "говорят откровенно, но не слушая друг друга". По оценке аналитика Сэма Грина из Королевского колледжа Лондона, переговоры не будут "быстрыми или легкими", но их все же стоит проводить. Также он предположил, что позиции сторон в будущем могут измениться."Заморозки" или "оттепель"Испанское издание Vanguardia также не видит позитивных сигналов по итогам переговоров. Как отмечается в статье, плотный и стойкий туман, который окутал в среду штаб-квартиру НАТО на окраине Брюсселя, присущий старым романам и шпионским фильмам, усилил впечатление, что мир все глубже и глубже погружается в новую холодную войну.Другое испанское издание Mundo, наоборот, называет переговоры РФ, НАТО и США "оттепелью". По мнению газеты, стороны удовлетворены встречей в Брюсселе."Что-то изменилось, но еще предстоит определить, с какими результатами. Нет конкретных подвижек, нет обещаний и договоренностей", - пишет Mundo.Позитивный сигналКак пишет французская газета Monde, Россия и НАТО на заседании Совета в Брюсселе "выразили свои разногласия, не исключая продолжения диалога". Несмотря на то, что союзники по НАТО "отвергли требование Кремля" о нерасширении альянса, стороны смогли сделать так, чтобы "дискуссии не закончились разрывом".В частности, по оценке газеты, "позитивный сигнал", о котором говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заключался в том, что дискуссия вообще состоялась, так как Совет Россия-НАТО впервые собрался с 2019 года. В остальном же в позициях переговорщиков "зиял разрыв".В целом позиции сторон по итогам встреч в Женеве и Брюсселе, пишет издание, были "четко изложены" - Запад готов обсуждать только ограничение "будущего развертывания" сил. Кремль, по оценке газеты "будто не готов захлопнуть дверь".По мнению французской газеты, у обеих сторон остается время как "для давления, так и для обсуждения".Украинский вопросБританские газеты Times и Guardian считают, что основой темой переговоров была ситуация на Украине, где, по мнению СМИ, существует угроза обострения ситуации.Financial Times, в свою очередь, полагает, что переговоры вокруг украинской ситуации "мало что разрешили", но помогли выявить "основное разногласие", которое способствовало росту напряженности в Европе -речь идет о стремлении Украины вступить в НАТО.Для НАТО, как видит ситуацию газета, требование РФ о том, чтобы Украина не была членом альянса, не является приемлемым вариантом. В целом объединение не приглашало Украину в свои ряды и "не собирается" этого делать, пишет издание. Альянсу следует сформулировать свою "реальную политику" в этом направлении, а не продолжать спорить с Москвой "из-за абстрактных принципов", говорится в материале FT.

https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html

https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html

https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html

https://ria.ru/20220112/nato-1767571382.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, нато, совет россия-нато, россия