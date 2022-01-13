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Генсек НАТО обсудил с премьером Британии продолжение диалога с Россией
Генсек НАТО обсудил с премьером Британии продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 13.01.2022
Генсек НАТО обсудил с премьером Британии продолжение диалога с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:09
2022-01-13T22:09
2022-01-13T22:09
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Россией в рамках Совета РФ-НАТО."Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию в и у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО", - написал Столтенберг в Twitter.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220113/nato-1767753699.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, великобритания, нато, борис джонсон, совет россия-нато, россия
Генсек НАТО обсудил с премьером Британии продолжение диалога с Россией
Генсек НАТО Столтенберг обсудил с премьером Британии Джонсоном будущее диалога с Россией