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Китайский эксперт назвал главное достижение переговоров России и НАТО

Китайский эксперт назвал главное достижение переговоров России и НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Китайский эксперт назвал главное достижение переговоров России и НАТО

Главным итогом заседания Совета Россия-НАТО является официальное подтверждение возобновления диалога двух сторон, который может помочь избежать новых... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:53

2022-01-13T15:53

2022-01-13T15:53

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Главным итогом заседания Совета Россия-НАТО является официальное подтверждение возобновления диалога двух сторон, который может помочь избежать новых региональных кризисов или даже военных конфликтов, заявил РИА Новости младший научный сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО и Россия провели откровенную и открытую дискуссию, это была полезная встреча, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией.По мнению эксперта, главным достижением встречи является официальное возобновление откровенного диалога двух сторон по вопросам европейской безопасности."Обе стороны признают, что "диалог лучше, чем конфронтация", диалог может помочь избежать новых региональных кризисов или даже военных конфликтов, вызванных непониманием, неверными суждениями и неверными действиями", - сказал Вань Цинсун.Говоря о практических результатах заседания, эксперт отметил, что между позициями России и НАТО существует большой разрыв, и за одну встречу решить старые проблемы и разногласия между сторонами невозможно."Россия более склонна к достижению договоренностей о правилах игры в сфере безопасности, а НАТО стремится к решению текущих вызовов и угроз, стоящих перед Европой, например, украинского вопроса", - добавил он.Вань Цинсун подчеркнул, что сторонам необходимо искать новые точки соприкосновения интересов, вести профессиональный диалог, особенно в сфере безопасности, а не "застревать" в одной политической плоскости. При этом эксперт не исключил, что Россия и НАТО продолжат демонстрировать противостояние в форме "обоюдных стресс-тестов".

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, нато, совет россия-нато, россия