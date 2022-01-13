https://ria.ru/20220113/dannye-1767690592.html
Минцифры: облачные сервисы снижают риски хранения данных в ЦОДах госорганов
Минцифры: облачные сервисы снижают риски хранения данных в ЦОДах госорганов - РИА Новости, 13.01.2022
Минцифры: облачные сервисы снижают риски хранения данных в ЦОДах госорганов
Внедрение облачных сервисов уменьшает риски при хранении данных, с которыми могут столкнуться центры обработки данных (ЦОДы) госорганов, сказал замглавы... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:58
2022-01-13T15:58
2022-01-13T15:58
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Внедрение облачных сервисов уменьшает риски при хранении данных, с которыми могут столкнуться центры обработки данных (ЦОДы) госорганов, сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин на Гайдаровском форуме."Риски не увеличиваются, а наоборот, уменьшаются за счет внедрения облачной архитектуры, облачных сервисов и "гособлака". Если данные хранятся у одного органа в его ЦОДе, риски возрастают многократно", - сказал Паршин, отвечая на вопрос о возможных рисках, сопряженных с хранением данных в "облаке".Он отметил, что в том случае, если неполадки произойдут с ЦОДом органа власти, данные которого необходимы для предоставления услуг других органов, это становится "узким горлышком" - может приостановится деятельность не только его самого, но и "смежников"."Как раз "гособлако" должно риски эти минимизировать, - добавил Паршин.Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС), Фонд социального страхования. А в ноябре Минцифры предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлака", или "государственной единой облачной платформы" как совокупности унифицированных облачных услуг, которые оказывают независимые поставщики.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20211230/mintsifry-1766172513.html
https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html
https://ria.ru/20220113/forum-1767285983.html
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия
Минцифры: облачные сервисы снижают риски хранения данных в ЦОДах госорганов
Минцифры: облачная архитектура снижает риски хранения данных в ЦОДах госорганов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Внедрение облачных сервисов уменьшает риски при хранении данных, с которыми могут столкнуться центры обработки данных (ЦОДы) госорганов, сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин
на Гайдаровском форуме.
"Риски не увеличиваются, а наоборот, уменьшаются за счет внедрения облачной архитектуры, облачных сервисов и "гособлака". Если данные хранятся у одного органа в его ЦОДе, риски возрастают многократно", - сказал Паршин, отвечая на вопрос о возможных рисках, сопряженных с хранением данных в "облаке".
Он отметил, что в том случае, если неполадки произойдут с ЦОДом органа власти, данные которого необходимы для предоставления услуг других органов, это становится "узким горлышком" - может приостановится деятельность не только его самого, но и "смежников".
"Как раз "гособлако" должно риски эти минимизировать, - добавил Паршин.
Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС), Фонд социального страхования. А в ноябре Минцифры предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлака", или "государственной единой облачной платформы" как совокупности унифицированных облачных услуг, которые оказывают независимые поставщики.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.