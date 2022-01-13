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Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации
Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации - РИА Новости, 13.01.2022
Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации
Александр Иратов, бывший супруг Апиной, объяснил, почему ее госпитализировали. Об этом он рассказал Пятому каналу. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:41
2022-01-13T17:41
2022-01-13T17:41
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Александр Иратов, бывший супруг Апиной, объяснил, почему ее госпитализировали. Об этом он рассказал Пятому каналу. Сегодня звезда российской эстрады опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, где рассказала о "недолеченных болячках". Фанаты не подозревали, что у звезды есть проблемы со здоровьем. Еще недавно Апина много работала и снималась в телевизионных проектах. Например, участвовала в шоу "Суперстар! Возвращение".
https://ria.ru/20220111/kharlamov-1767290201.html
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алена апина, звезды, знаменитости
Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации
Бывший супруг Апиной Александр Иратов раскрыл причину ее госпитализации