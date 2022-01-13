https://ria.ru/20220113/apina-1767712557.html

Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации

Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации - РИА Новости, 13.01.2022

Бывший супруг Апиной поделился подробностями ее госпитализации

Александр Иратов, бывший супруг Апиной, объяснил, почему ее госпитализировали. Об этом он рассказал Пятому каналу. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:41

2022-01-13T17:41

2022-01-13T17:41

шоубиз

алена апина

звезды

знаменитости

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Александр Иратов, бывший супруг Апиной, объяснил, почему ее госпитализировали. Об этом он рассказал Пятому каналу. Сегодня звезда российской эстрады опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, где рассказала о "недолеченных болячках". Фанаты не подозревали, что у звезды есть проблемы со здоровьем. Еще недавно Апина много работала и снималась в телевизионных проектах. Например, участвовала в шоу "Суперстар! Возвращение".

https://ria.ru/20220111/kharlamov-1767290201.html

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алена апина, звезды, знаменитости