https://ria.ru/20211027/superstar-1756499918.html
Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды
Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды - РИА Новости, 27.10.2021
Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды
Звезды 80-х, 90-х и нулевых примут участие в новом сезоне музыкального шоу "Суперстар!", сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:30
2021-10-27T16:30
2021-10-27T16:30
шоубиз
алена апина
нтв (телеканал)
шура (александр медведев)
вика цыганова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Звезды 80-х, 90-х и нулевых примут участие в новом сезоне музыкального шоу "Суперстар!", сообщает пресс-служба телеканала НТВ.За звание суперзвезды будут бороться 10 артистов: помимо Виктора Салтыкова, Шуры и Любаши, в проекте примут участие Авраам Руссо, Анастасия, Наталия Власова, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина.Ведущими второго сезона "Суперстар! Возвращение" вновь станет Лолита и Вадим Такменев.Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: участникам предстоит исполнить свой хит в новой обработке, шлягер на все времена, посвящение ушедшим друзьям, песню в другом жанре, песни друзей, застольные и новогодние песни.Появятся и нововведения: начиная со второго выпуска, звездам с наименьшим количеством баллов придется покинуть проект.Премьера нового сезона шоу состоится 7 ноября в 20.10 на телеканале НТВ.В предыдущем сезоне шоу Лолита эмоционально попросила критика Сергея Соседова больше не петь, "иначе она забудет про секс".
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алена апина, нтв (телеканал), шура (александр медведев), вика цыганова
Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды
Салтыков, Шура и Любаша и другие примут участие в новом сезоне проекта "Суперстар!"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Звезды 80-х, 90-х и нулевых примут участие в новом сезоне музыкального шоу "Суперстар!", сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
За звание суперзвезды будут бороться 10 артистов: помимо Виктора Салтыкова, Шуры и Любаши, в проекте примут участие Авраам Руссо, Анастасия, Наталия Власова, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина.
"Каждый из нас находится здесь по разным причинам. Каждый по-своему ушел в тень, даже несмотря на то что я, например, продолжал все эти годы записывать", – отметил Авраам Руссо.
"У меня цель в перезапуске только победить. Какая ещё может быть цель?" – заявил Шура.
Ведущими второго сезона "Суперстар! Возвращение" вновь станет Лолита и Вадим Такменев.
Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: участникам предстоит исполнить свой хит в новой обработке, шлягер на все времена, посвящение ушедшим друзьям, песню в другом жанре, песни друзей, застольные и новогодние песни.
Появятся и нововведения: начиная со второго выпуска, звездам с наименьшим количеством баллов придется покинуть проект.
Премьера нового сезона шоу состоится 7 ноября в 20.10 на телеканале НТВ.
В предыдущем сезоне шоу Лолита эмоционально попросила
критика Сергея Соседова больше не петь, "иначе она забудет про секс".