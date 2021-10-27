https://ria.ru/20211027/superstar-1756499918.html

Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды

Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды - РИА Новости, 27.10.2021

Салтыков, Шура и Любаша поборются за звание суперзвезды

Звезды 80-х, 90-х и нулевых примут участие в новом сезоне музыкального шоу "Суперстар!", сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:30

2021-10-27T16:30

2021-10-27T16:30

шоубиз

алена апина

нтв (телеканал)

шура (александр медведев)

вика цыганова

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Звезды 80-х, 90-х и нулевых примут участие в новом сезоне музыкального шоу "Суперстар!", сообщает пресс-служба телеканала НТВ.За звание суперзвезды будут бороться 10 артистов: помимо Виктора Салтыкова, Шуры и Любаши, в проекте примут участие Авраам Руссо, Анастасия, Наталия Власова, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина.Ведущими второго сезона "Суперстар! Возвращение" вновь станет Лолита и Вадим Такменев.Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: участникам предстоит исполнить свой хит в новой обработке, шлягер на все времена, посвящение ушедшим друзьям, песню в другом жанре, песни друзей, застольные и новогодние песни.Появятся и нововведения: начиная со второго выпуска, звездам с наименьшим количеством баллов придется покинуть проект.Премьера нового сезона шоу состоится 7 ноября в 20.10 на телеканале НТВ.В предыдущем сезоне шоу Лолита эмоционально попросила критика Сергея Соседова больше не петь, "иначе она забудет про секс".

https://ria.ru/20210922/lolita-1751278678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена апина, нтв (телеканал), шура (александр медведев), вика цыганова