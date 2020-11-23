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https://ria.ru/20201123/lolita-milyavskaya-1585861673.html
Лолита забыла про секс, услышав пение критика Соседова
Лолита забыла про секс, услышав пение критика Соседова
Лолита Милявская в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" на канале НТВ попросила члена жюри – музыкального критика Сергея Соседова не петь, иначе она "навсегда... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:25
2020-11-23T12:25
шоубиз
сергей соседов
знаменитости
звезды
лолита милявская
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лолита Милявская в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" на канале НТВ попросила члена жюри – музыкального критика Сергея Соседова не петь, иначе она "навсегда забудет про секс".Эту фразу ведущая телешоу произнесла после того, как Соседов раскритиковал выступление Светланы Касьян с Владом Сташевским и попытался сам напеть его партию.В телешоу, где выступают звезды прошлых лет в дуэте с популярными сегодня артистами, Сташевский и Касьян (первая оперная певица, удостоенная папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра) исполнили хит Влада "Я не буду тебя больше ждать".Сергей Соседов, комментируя это выступление, сказал, что Светлана Касьян "солировала плоховато"."Я услышал неточные ноты в низах. Для академической певицы это очень большие недостатки", – сказал Соседов.Обращаясь к Сташевскому, он также не обошелся без критики, отметив, что выступление Влада "стало фоном для Касьян", и сам напел фрагмент этой песни."Сережа, не надо! Я навсегда забуду про секс, если ты еще споешь", – попросила Лолита Соседова.
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сергей соседов, знаменитости, звезды, лолита милявская

Лолита забыла про секс, услышав пение критика Соседова

12:25 23.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лолита Милявская в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" на канале НТВ попросила члена жюри – музыкального критика Сергея Соседова не петь, иначе она "навсегда забудет про секс".
Эту фразу ведущая телешоу произнесла после того, как Соседов раскритиковал выступление Светланы Касьян с Владом Сташевским и попытался сам напеть его партию.
В телешоу, где выступают звезды прошлых лет в дуэте с популярными сегодня артистами, Сташевский и Касьян (первая оперная певица, удостоенная папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра) исполнили хит Влада "Я не буду тебя больше ждать".
Сергей Соседов, комментируя это выступление, сказал, что Светлана Касьян "солировала плоховато".
"Я услышал неточные ноты в низах. Для академической певицы это очень большие недостатки", – сказал Соседов.
Обращаясь к Сташевскому, он также не обошелся без критики, отметив, что выступление Влада "стало фоном для Касьян", и сам напел фрагмент этой песни.
"Сережа, не надо! Я навсегда забуду про секс, если ты еще споешь", – попросила Лолита Соседова.
Оперная певица Светлана Касьян и папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.04.2019
3 апреля 2019, 13:27Религия и мировоззрение
Впервые российская певица Светлана Касьян стала рыцарем святого Сильвестра
 
ШоубизСергей СоседовЗнаменитостизвездыЛолита Милявская
 
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