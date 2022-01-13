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"Как же плохо болеть": с трудом говорящая Апина пожаловалась на здоровье
"Как же плохо болеть": с трудом говорящая Апина пожаловалась на здоровье - РИА Новости, 13.01.2022
"Как же плохо болеть": с трудом говорящая Апина пожаловалась на здоровье
Алена Апина пожаловалась на проблемы со здоровьем. В Instagram она разместила видео, где рассказала о "недолеченных болячках". Певица разговаривала очень тихо и РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:03
2022-01-13T14:03
2022-01-13T14:03
шоубиз
шоу-бизнес
алена апина
знаменитости
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Алена Апина пожаловалась на проблемы со здоровьем. В Instagram она разместила видео, где рассказала о "недолеченных болячках". Певица разговаривала очень тихо и медленно.В комментариях пользователи пожелали Апиной скорейшего восстановления.Несколько месяцев назад Апина активно работала и снималась в проектах. Она приняла участие в шоу "Суперстар! Возвращение" вместе с Шурой, Авраамом Руссо и другими звездами.
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"Как же плохо болеть": с трудом говорящая Апина пожаловалась на здоровье
С трудом говорящая Апина пожаловалась на здоровье и "недолеченные болячки"