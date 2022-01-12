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Культура
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767497565.html
Друзья и коллеги соболезнуют близким Михаила Зеленского
Друзья и коллеги соболезнуют близким Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022
Друзья и коллеги соболезнуют близким Михаила Зеленского
Друзья и коллеги почтили память и выразили соболезнования близким Михаила Зеленского. Журналист и телеведущий скончался в 46 лет во время отдыха в Доминикане. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:44
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культура
михаил зеленский
новости культуры
доминикана
валерия (алла перфилова)
арина шарапова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Друзья и коллеги почтили память и выразили соболезнования близким Михаила Зеленского. Журналист и телеведущий скончался в 46 лет во время отдыха в Доминикане. Андрей МалаховАндрей МедведевАрина ШараповаДмитрий БорисовАлла ДовлатоваЯна ПоплавскаяЕвгений ПапунаишвилиВалерияИосиф ПригожинЭммануил Виторган
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михаил зеленский, новости культуры, доминикана, валерия (алла перфилова), арина шарапова, иосиф пригожин
18:44 12.01.2022
 
Друзья и коллеги соболезнуют близким Михаила Зеленского

Друзья и коллеги почтили память Михаила Зеленского

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК Телеведущий Михаил Зеленский
Телеведущий Михаил Зеленский
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Друзья и коллеги почтили память и выразили соболезнования близким Михаила Зеленского. Журналист и телеведущий скончался в 46 лет во время отдыха в Доминикане.

Андрей Малахов

© Фото : malakhov007Скрин сторис из инстаграма Андрея Малахова
Скрин сторис из инстаграма Андрея Малахова - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : malakhov007
Скрин сторис из инстаграма Андрея Малахова
"Миша Зеленский был первый ведущим "Прямого эфира". Новость о его смерти стала большой неожиданностью для всех нас. От всего коллектива выражаем соболезнования и слова поддержки близким. Царствия Небесного".

Андрей Медведев

"Бывают ситуации, что сказать что-то надо, но ты никак не находишь слов. Не понимаешь, как это говорить о ком-то, что его нет. Прощай, Миша. Ты был очень крутой. Очень настоящий. Чудовищно много не успел".

Арина Шарапова

"Миша, дорогой наш. Прекрасный друг. Миша, почему? Вечная память".

Дмитрий Борисов

© Фото : ddborisovСкрин сторис из инстаграма телеведущего Дмитрия Борисова
Скрин сторис из инстаграма телеведущего Дмитрия Борисова - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : ddborisov
Скрин сторис из инстаграма телеведущего Дмитрия Борисова

"Жуткие вести из Доминиканы. Скоропостижно скончался Михаил Зеленский — первый ведущий ток-шоу "Прямой эфир" и многолетний ведущий итоговых выпусков "Вести-Москва". Всего 46 лет. Мои соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Миши. Светлая память".

Алла Довлатова

"Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло? Миша, дорогой! Я увидела страшную новость. Очень надеюсь, что это неправда. Не верю".

Яна Поплавская

"Невозможно поверить! Ушел Миша Зеленский! Только что виделись, разговаривали, смеялись, общались. Талантливый журналист, яркий, потрясающий, обаятельный человек. Почему же так рано? Царствие Небесное! Светлая Память".

Евгений Папунаишвили

"Миша, дорогой! Ну как же так. Буду всегда помнить наши редкие, но очень позитивные встречи. Был счастлив быть твоим учителем танцев. Всего 46 лет. Господи, почему так рано уходят такие светлые и талантливые люди".

Валерия

"Миша Зеленский. Шок. Невозможно поверить. Светлая память хорошему человеку".

Иосиф Пригожин

"Просто шок. Молодой, талантливый и светлый человек. Трудно подобрать слова. Глубочайшие соболезнования всей его семье, родным и близким, друзьям и коллегам".

Эммануил Виторган

"Молодой, талантливый журналист, телеведущий Михаил Зеленский отдыхал с женой в Доминикане. Как жаль! Сил родным".
Телеведущий Михаил Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
02:00
Биография телеведущего Михаила Зеленского
 
КультураМихаил ЗеленскийНовости культурыДоминиканаВалерия (Алла Перфилова)Арина ШараповаИосиф Пригожин
 
 
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