https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767423899.html

Умер Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский - РИА Новости, 12.01.2022

Умер Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:32

2022-01-12T00:32

2022-01-12T01:35

культура

общество

михаил зеленский

россия

александр ефимович

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.По информации посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане."Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней", — сообщил РИА Новости руководитель отдела дипмисии в Пунта-Кане Вячеслав Панков.На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".

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2022

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общество, михаил зеленский, россия, александр ефимович