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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767423899.html
Умер Михаил Зеленский
Умер телеведущий Михаил Зеленский - РИА Новости, 12.01.2022
Умер Михаил Зеленский
Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T00:32
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культура
общество
михаил зеленский
россия
александр ефимович
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.По информации посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане."Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней", — сообщил РИА Новости руководитель отдела дипмисии в Пунта-Кане Вячеслав Панков.На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".
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общество, михаил зеленский, россия, александр ефимович
00:32 12.01.2022 (обновлено: 01:35 12.01.2022)
 
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

© vesti.ruТелеведущий Михаил Зеленский
Телеведущий Михаил Зеленский
© vesti.ru
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", — написал Ефимович.
По информации посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.
"Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней", — сообщил РИА Новости руководитель отдела дипмисии в Пунта-Кане Вячеслав Панков.
На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".
 
КультураОбществоМихаил ЗеленскийРоссияАлександр Ефимович
 
 
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