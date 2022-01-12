https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html

Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства

Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства - РИА Новости, 12.01.2022

Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства — вывести страну из масштабного кризиса. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T05:36

2022-01-12T05:36

2022-01-12T05:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алихан смаилов

алма-ата

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АЛМА-АТА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства — вывести страну из масштабного кризиса.По словам Смаилова, это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству."От нашей работы ждут реальных результатов", — заключил он.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января, Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра, а 11 января его назначили на эту должность.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341563.html

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в мире, казахстан, алихан смаилов, алма-ата