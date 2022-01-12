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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html
Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства
Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства - РИА Новости, 12.01.2022
Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства — вывести страну из масштабного кризиса. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T05:36
2022-01-12T05:51
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алихан смаилов
алма-ата
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АЛМА-АТА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства — вывести страну из масштабного кризиса.По словам Смаилова, это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству."От нашей работы ждут реальных результатов", — заключил он.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января, Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра, а 11 января его назначили на эту должность.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341563.html
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в мире, казахстан, алихан смаилов, алма-ата
05:36 12.01.2022 (обновлено: 05:51 12.01.2022)
 
Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства

Премьер Казахстана Смаилов: задача нового правительства — вывести страну из кризиса

© Sputnik / Владислав ВодневПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства — вывести страну из масштабного кризиса.

"Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса", — сказал он, открывая заседание.

По словам Смаилова, это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству.
"От нашей работы ждут реальных результатов", — заключил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января, Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра, а 11 января его назначили на эту должность.
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