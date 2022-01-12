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США консультировались с НАТО до переговоров с Россией, заявил Столтенберг
США консультировались с НАТО до переговоров с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
США консультировались с НАТО до переговоров с Россией, заявил Столтенберг
НАТО и РФ сложно достичь договоренностей, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:55
2022-01-12T16:55
2022-01-12T17:45
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и РФ сложно достичь договоренностей, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.По его словам, НАТО ожидает от России положительный ответ на предложение альянса назначить график встреч по безопасности.Он также отметил, что США консультировались с НАТО до переговоров с РФ в Женеве и после.
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в мире, сша, нато, россия, йенс столтенберг
16:55 12.01.2022 (обновлено: 17:45 12.01.2022)
США консультировались с НАТО до переговоров с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: США консультировались с альянсом до переговоров с Россией и после