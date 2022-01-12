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Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию - РИА Новости, 12.01.2022
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
Вот уже сутки — с момента, как стало известно о попадании в состав нового правительства Казахстана Аскара Умарова, — российская медиасфера полна эмоциональных... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:26
2022-01-12T17:40
авторы
казахстан
россия
грузия
евгений примаков
одкб
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
прибалтика
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Вот уже сутки — с момента, как стало известно о попадании в состав нового правительства Казахстана Аскара Умарова, — российская медиасфера полна эмоциональных оценок и патетических высказываний. На пост министра информации и общественного развития Республики Казахстан президентом Токаевым назначен Аскар Умаров — одиозный из-за своих националистических и русофобских взглядов казахстанский политик. Настолько одиозный, что даже заработал себе запрет на въезд в Россию.Собраны целые коллекции его ксенофобных высказываний в социальных сетях. Правда, после начала работы в органах власти самые скандальные высказывания он удалил. Но и в профессиональной сфере свеженазначенный министр также неоднократно отличился. Например, в бытность его руководителем государственного информационного агентства "Казинформ" на сайте была опубликована карта государства Qazaqstan, куда "вошли" территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. Как раз после этой истории политику был закрыт въезд в нашу страну.Неудивительно, что огромное множество людей в России оказалось оскорблено подобным назначением до глубины души, расценив это как пощечину нашей стране, только что оказавшей критически значимую помощь Казахстану.Однако имеет смысл оставить в стороне эмоции, посмотрев на ситуацию рационально, прагматично — и даже цинично.Что говорит об Аскаре Умарове его деятельность? Главное, что она сообщает, — он глубоко неумный человек. Публично обнажать свое нутро пещерного националиста — весьма недальновидно для политика, чья страна тесно связана с объектом его ксенофобии.И вот тут мы упираемся в другой вопрос — гораздо более сложный, масштабный и неприятный.Ведь кто-то может возразить: но ведь на постсоветском пространстве полным-полно политиков, которые именно на подобных убеждениях и заявлениях сделали успешную карьеру. Прибалтика, Украина, Грузия — да куда ни ткни. Теперь вот Казахстан — человек в министры вышел. Что же тут глупого и недальновидного?На это можно задать встречный вопрос: и как результаты? Не конкретно для этих людей: с точки зрения личного благополучия у многих из них действительно все хорошо. Нет, вопрос касается их стран — ради процветания и развития которых они вроде как работают и все это заявляют.Частенько в ответ на возмущение из России, что у ее соседей дают зеленый свет самым низкопробным русофобам, оттуда можно услышать возражения: в России тоже хватает публичных лиц, иногда даже официальных и высокопоставленных, которые нелестно высказываются о постсоветских странах, — например, об их искусственном происхождении, неблагодарности и даже государственной недееспособности. А это, между прочим, великодержавный шовинизм — весьма обидный для тех, в чей адрес он направлен.Для начала надо отметить, что между великодержавным шовинизмом (даже если предположить, что это он) и радикальной ксенофобией все-таки пролегает существенная такая граница — проложенная Нюрнбергским трибуналом.Ну а если по существу, то надо признать, что в России действительно можно встретить снисходительное и даже пренебрежительное отношение к государственности постсоветских стран. Причем такие случаи становятся все более распространены. Вот только причина этого — в переживаемых ими самими процессах.В каждом случае букет проблем различается, но общий постсоветский набор впечатляет: депопуляция, внешнее управление государством с Запада, передача ценнейших национальных активов в иностранные руки, обнищание населения, технологическая и экономическая деградация, смена власти в результате "цветных революций" и так далее и тому подобное.Список постсоветских государств, демонстрирующих полноценный суверенитет и дееспособность, сокращается на глазах и уже сведен к считанным единицам. Потому и стали столь шокирующими казахстанские события прошлой недели: до этого Казахстан из России выглядел столпом стабильности в регионе — и вдруг он стремительно оказался на грани краха, от которого его пришлось спасать ОДКБ.Причины такого печального положения дел разные, но, безусловно, важнейшим фактором является качество национальных элит — тех людей, что определяют путь, которым идет их страна.Практически все соседи России так или иначе разыгрывают антироссийскую карту. Происхождение подобной политики вполне понятно: за ней стоят опасения, что естественное притяжение великого соседа слишком сильно втянет их страны в орбиту российского влияния. Ну а для этого в рядах соответствующих элит прикармливаются националисты разной степени отмороженности.Казахстан, все 30 лет независимости служивший витриной здравой национальной политики государства и дружбы народов, по существу двигается ровно в том же русле. Тут и перевод казахского алфавита на латиницу. И заявления на самом высоком уровне о колониальном прошлом, когда "все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль" и " едва не были утрачены казахский язык и культура". И потакание радикалам — реакция властей на пресловутые "языковые патрули" последовала только после того, как по этому поводу скандал разразился и в России. Собственно, успешная государственная карьера Умарова говорит сама за себя.Результаты данной политики хорошо известны — и в Прибалтике, и в Средней Азии. Тот же Казахстан потерял за это время существенную часть своего русскоязычного населения. И исход продолжается.И судя по назначению Аскара Умарова министром информации, в казахстанских элитах так и не осознали связи между отрицательным отбором в собственные ряды и бандами террористов, громившими на прошлой неделе казахстанские города.Возникает вопрос: ну а что же делать России во всей этой ситуации, выглядящей даже несколько безнадежно?Ну, во-первых, надо осознавать, что наша страна пришла на помощь Казахстану не только ради него, но и ради самой себя — мы заинтересованы в максимальной стабильности на наших границах. А учитывая, что многие соседи все хуже справляются с этой задачей сами (по описанным выше причинам), наше участие важно.А во-вторых, нужно поменьше эмоций и побольше конкретного дела. Например, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство не будет работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.Думается, что у России найдется немало и других способов донести до казахстанского руководства ошибочность и опасность националистического и русофобского пути. Для нашей страны в этом вопросе сосредоточены и обязанность защищать права русскоязычного населения, и необходимость обеспечения собственной национальной безопасности, и искренняя тревога по поводу очень опасного пути, на котором наши соседи, дистанцируясь от России, сдвигаются все ближе к краю пропасти.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767350602.html
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Ирина Алкснис
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авторы, казахстан, россия, грузия, евгений примаков, одкб, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), прибалтика
17:26 12.01.2022 (обновлено: 17:40 12.01.2022)
 

Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию

© Фото : Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики КазахстанНовый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Вот уже сутки — с момента, как стало известно о попадании в состав нового правительства Казахстана Аскара Умарова, — российская медиасфера полна эмоциональных оценок и патетических высказываний.
На пост министра информации и общественного развития Республики Казахстан президентом Токаевым назначен Аскар Умаров — одиозный из-за своих националистических и русофобских взглядов казахстанский политик. Настолько одиозный, что даже заработал себе запрет на въезд в Россию.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 15:26
Президент Казахстана сформировал новое правительство
Собраны целые коллекции его ксенофобных высказываний в социальных сетях. Правда, после начала работы в органах власти самые скандальные высказывания он удалил. Но и в профессиональной сфере свеженазначенный министр также неоднократно отличился. Например, в бытность его руководителем государственного информационного агентства "Казинформ" на сайте была опубликована карта государства Qazaqstan, куда "вошли" территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. Как раз после этой истории политику был закрыт въезд в нашу страну.
Неудивительно, что огромное множество людей в России оказалось оскорблено подобным назначением до глубины души, расценив это как пощечину нашей стране, только что оказавшей критически значимую помощь Казахстану.
Однако имеет смысл оставить в стороне эмоции, посмотрев на ситуацию рационально, прагматично — и даже цинично.
Кыргызско-российский славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 08:00
"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане
Что говорит об Аскаре Умарове его деятельность? Главное, что она сообщает, — он глубоко неумный человек. Публично обнажать свое нутро пещерного националиста — весьма недальновидно для политика, чья страна тесно связана с объектом его ксенофобии.
И вот тут мы упираемся в другой вопрос — гораздо более сложный, масштабный и неприятный.
Ведь кто-то может возразить: но ведь на постсоветском пространстве полным-полно политиков, которые именно на подобных убеждениях и заявлениях сделали успешную карьеру. Прибалтика, Украина, Грузия — да куда ни ткни. Теперь вот Казахстан — человек в министры вышел. Что же тут глупого и недальновидного?
Посетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 21:26Сказано в эфире
"На русофобской игле". На Украине запретили еще пять детских книг из РФ
На это можно задать встречный вопрос: и как результаты? Не конкретно для этих людей: с точки зрения личного благополучия у многих из них действительно все хорошо. Нет, вопрос касается их стран — ради процветания и развития которых они вроде как работают и все это заявляют.
Частенько в ответ на возмущение из России, что у ее соседей дают зеленый свет самым низкопробным русофобам, оттуда можно услышать возражения: в России тоже хватает публичных лиц, иногда даже официальных и высокопоставленных, которые нелестно высказываются о постсоветских странах, — например, об их искусственном происхождении, неблагодарности и даже государственной недееспособности. А это, между прочим, великодержавный шовинизм — весьма обидный для тех, в чей адрес он направлен.
Для начала надо отметить, что между великодержавным шовинизмом (даже если предположить, что это он) и радикальной ксенофобией все-таки пролегает существенная такая граница — проложенная Нюрнбергским трибуналом.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 18:05Беспорядки в Казахстане
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации
Ну а если по существу, то надо признать, что в России действительно можно встретить снисходительное и даже пренебрежительное отношение к государственности постсоветских стран. Причем такие случаи становятся все более распространены. Вот только причина этого — в переживаемых ими самими процессах.
В каждом случае букет проблем различается, но общий постсоветский набор впечатляет: депопуляция, внешнее управление государством с Запада, передача ценнейших национальных активов в иностранные руки, обнищание населения, технологическая и экономическая деградация, смена власти в результате "цветных революций" и так далее и тому подобное.
Список постсоветских государств, демонстрирующих полноценный суверенитет и дееспособность, сокращается на глазах и уже сведен к считанным единицам. Потому и стали столь шокирующими казахстанские события прошлой недели: до этого Казахстан из России выглядел столпом стабильности в регионе — и вдруг он стремительно оказался на грани краха, от которого его пришлось спасать ОДКБ.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 17:41
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"
Причины такого печального положения дел разные, но, безусловно, важнейшим фактором является качество национальных элит — тех людей, что определяют путь, которым идет их страна.
Практически все соседи России так или иначе разыгрывают антироссийскую карту. Происхождение подобной политики вполне понятно: за ней стоят опасения, что естественное притяжение великого соседа слишком сильно втянет их страны в орбиту российского влияния. Ну а для этого в рядах соответствующих элит прикармливаются националисты разной степени отмороженности.
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа 2021, 22:47
В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане
Казахстан, все 30 лет независимости служивший витриной здравой национальной политики государства и дружбы народов, по существу двигается ровно в том же русле. Тут и перевод казахского алфавита на латиницу. И заявления на самом высоком уровне о колониальном прошлом, когда "все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль" и " едва не были утрачены казахский язык и культура". И потакание радикалам — реакция властей на пресловутые "языковые патрули" последовала только после того, как по этому поводу скандал разразился и в России. Собственно, успешная государственная карьера Умарова говорит сама за себя.
Результаты данной политики хорошо известны — и в Прибалтике, и в Средней Азии. Тот же Казахстан потерял за это время существенную часть своего русскоязычного населения. И исход продолжается.
И судя по назначению Аскара Умарова министром информации, в казахстанских элитах так и не осознали связи между отрицательным отбором в собственные ряды и бандами террористов, громившими на прошлой неделе казахстанские города.
Последствия беспорядков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 08:00Беспорядки в Казахстане
Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
Возникает вопрос: ну а что же делать России во всей этой ситуации, выглядящей даже несколько безнадежно?
Ну, во-первых, надо осознавать, что наша страна пришла на помощь Казахстану не только ради него, но и ради самой себя — мы заинтересованы в максимальной стабильности на наших границах. А учитывая, что многие соседи все хуже справляются с этой задачей сами (по описанным выше причинам), наше участие важно.
А во-вторых, нужно поменьше эмоций и побольше конкретного дела. Например, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство не будет работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12:40
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Думается, что у России найдется немало и других способов донести до казахстанского руководства ошибочность и опасность националистического и русофобского пути. Для нашей страны в этом вопросе сосредоточены и обязанность защищать права русскоязычного населения, и необходимость обеспечения собственной национальной безопасности, и искренняя тревога по поводу очень опасного пути, на котором наши соседи, дистанцируясь от России, сдвигаются все ближе к краю пропасти.
 
АвторыКазахстанРоссияГрузияЕвгений ПримаковОДКБФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Прибалтика
 
 
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