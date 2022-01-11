https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767350602.html

Президент Казахстана сформировал новое правительство

Президент Казахстана сформировал новое правительство - РИА Новости, 11.01.2022

Президент Казахстана сформировал новое правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:26

2022-01-11T15:26

2022-01-11T17:07

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

каирбек ускенбаев

даурен абаев

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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики.Ранее он назначил премьер-министром Алихана Смаилова, который до этого занимал должность первого вице-премьера.Часть членов предыдущего кабинета министров сохранила свои посты, некоторые ушли на повышение. Бывший заместитель премьер-министра Роман Скляр получил должность первого заместителя главы правительства, а вице-премьер Ералы Тугжанов остался на прежнем месте. Аналогичный портфель получил и Бахыт Султанов, сохранивший также пост министра торговли и интеграции.Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил бывший замглавы ведомства Аскар Умаров, министром юстиции стал экс-глава судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин, работой Минздрава будет руководить бывшая замминистра Ажар Гиният.Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавил бывший первый замглавы ведомства Каирбек Ускенбаев, а министерство культуры и спорта — бывший первый замглавы администрации президента Даурен Абаев. Министром национальной экономики стал Алибек Куантыров — бывший замминистра.Свои портфели сохранили глава Минфина Ерулан Жамаубаев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.Кроме того, на прежних должностях остались министр труда и социальной защиты населения Серик Шамкенов и глава МЧС Юрий Ильин.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они будут заниматься охраной стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767332261.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, каирбек ускенбаев, даурен абаев