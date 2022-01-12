https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html

Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления

Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления - РИА Новости, 12.01.2022

Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления

Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России девятого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:57

2022-01-12T14:57

2022-01-12T14:57

ленинградская область

экономика

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России девятого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, Ленинградская область по интегральному показателю заняла в рейтинге седьмое место."Мы сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой нагрузкой", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В рейтинге оценивались позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и финансово-экономическая ситуация. Так, к примеру, в политико-управленческом и финансово-экономическом блоках регион занимает четвертые места среди субъектов РФ. Кроме того, в рейтинге учитывались мнения авторитетных политологов, статистические показатели региона, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220111/lenoblast-1767291258.html

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экономика, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко, россия