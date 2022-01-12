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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html
Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления
Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления - РИА Новости, 12.01.2022
Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления
Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России девятого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:57
2022-01-12T14:57
ленинградская область
экономика
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России девятого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, Ленинградская область по интегральному показателю заняла в рейтинге седьмое место."Мы сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой нагрузкой", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В рейтинге оценивались позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и финансово-экономическая ситуация. Так, к примеру, в политико-управленческом и финансово-экономическом блоках регион занимает четвертые места среди субъектов РФ. Кроме того, в рейтинге учитывались мнения авторитетных политологов, статистические показатели региона, отметили в пресс-службе.
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экономика, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко, россия
14:57 12.01.2022
 

Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России девятого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, Ленинградская область по интегральному показателю заняла в рейтинге седьмое место.
"Мы сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой нагрузкой", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В рейтинге оценивались позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и финансово-экономическая ситуация. Так, к примеру, в политико-управленческом и финансово-экономическом блоках регион занимает четвертые места среди субъектов РФ. Кроме того, в рейтинге учитывались мнения авторитетных политологов, статистические показатели региона, отметили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Ленинградская областьЭкономикаЛенинградская областьВсеволожский районАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
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