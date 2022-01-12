https://ria.ru/20220112/programma-1767432203.html
Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства
Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства - РИА Новости, 12.01.2022
Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании правительства в среду поручил министерству национальной экономики до 20 января разработать проект... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:40
2022-01-12T06:40
2022-01-12T06:44
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алихан смаилов
алма-ата
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании правительства в среду поручил министерству национальной экономики до 20 января разработать проект программы действий правительства на текущий год, передает корреспондент РИА Новости.Смаилов напомнил, что глава государства поручил в течение трех недель разработать программу действий правительства на 2022 год. По его словам, планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне."Поручаю министерству национальному экономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы и до 20 января внести в правительство", - сказал он.
https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html
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в мире, казахстан, алихан смаилов, алма-ата
06:40 12.01.2022 (обновлено: 06:44 12.01.2022)
Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства
Премьер Казахстана Смаилов поручил создать программу действий правительства на 2022 год