https://ria.ru/20220112/programma-1767432203.html

Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства

Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства - РИА Новости, 12.01.2022

Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании правительства в среду поручил министерству национальной экономики до 20 января разработать проект... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T06:40

2022-01-12T06:40

2022-01-12T06:44

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алихан смаилов

алма-ата

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании правительства в среду поручил министерству национальной экономики до 20 января разработать проект программы действий правительства на текущий год, передает корреспондент РИА Новости.Смаилов напомнил, что глава государства поручил в течение трех недель разработать программу действий правительства на 2022 год. По его словам, планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне."Поручаю министерству национальному экономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы и до 20 января внести в правительство", - сказал он.

https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html

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в мире, казахстан, алихан смаилов, алма-ата