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Посол Казахстана в Баку: люди из Афганистана могли участвовать в погромах

Посол Казахстана в Баку: люди из Афганистана могли участвовать в погромах - РИА Новости, 12.01.2022

Посол Казахстана в Баку: люди из Афганистана могли участвовать в погромах

Среди террористов, участвующих в массовых беспорядках в Казахстане, могли быть люди из Афганистана и с Ближнего Востока, сообщил в среду посол Казахстана в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:02

2022-01-12T18:02

2022-01-12T21:39

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БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Среди террористов, участвующих в массовых беспорядках в Казахстане, могли быть люди из Афганистана и с Ближнего Востока, сообщил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе своей пресс-конференции в Баку."Высказывание президента Казахстана об участии в беспорядках в Алма-Ате 20 тысяч террористов - примерная цифра, и возможно, она изменится. Антитеррористическая операция еще не завершена, продолжаются мероприятия по поиску и обезвреживанию вооруженных лиц. Была информация, что среди них могли быть лица из Афганистана и Ближнего Востока", - сказал посол.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

https://ria.ru/20220112/nazarbaev-1767505314.html

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в мире, казахстан, азербайджан, баку, алма-ата, афганистан, одкб, жанаозен, ближний восток, касым-жомарт токаев