https://ria.ru/20220112/pashinyan-1767467995.html
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 12.01.2022
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и работу миротворческого... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:53
2022-01-12T11:53
2022-01-12T12:02
казахстан
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
владимир путин
нагорный карабах
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и работу миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении."Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.
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казахстан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, владимир путин, нагорный карабах, никол пашинян, россия
11:53 12.01.2022 (обновлено: 12:02 12.01.2022)
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном по телефону Казахстан и Карабах