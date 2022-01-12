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Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 12.01.2022
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и работу миротворческого... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:53
2022-01-12T12:02
казахстан
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
владимир путин
нагорный карабах
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и работу миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении."Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.
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казахстан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, владимир путин, нагорный карабах, никол пашинян, россия
11:53 12.01.2022 (обновлено: 12:02 12.01.2022)
 
Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном по телефону Казахстан и Карабах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и работу миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении.
"Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.
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7 января, 15:41Беспорядки в Казахстане
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КазахстанВ миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАрменияВладимир ПутинНагорный КарабахНикол ПашинянРоссия
 
 
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