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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/onischenko-1767578375.html
Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США - РИА Новости, 12.01.2022
Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
Низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой и США объясняются легкостью течения заболевания и тем, что в РФ праздники только... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:45
2022-01-12T22:45
распространение коронавируса
общество
сша
геннадий онищенко
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой и США объясняются легкостью течения заболевания и тем, что в РФ праздники только завершились, а в Америке люди вышли на работу уже со 2 января, заявил РИА Новости заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По данным оперштаба РФ на среду, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 17 946 - до 10 702 150. Подсчеты телеканала NBC News, озвученные во вторник, показали, что в США за сутки выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19, это рекордный показатель. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду заявил, что до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса, по данным на 10 января, приходятся на новый штамм коронавируса "омикрон"."Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была", - сказал Онищенко.Он пояснил, что с начала пандемии были заболевшие COVID-19, которые не имели выраженной клинической картины. При "омикроне" течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса, хотя сам он более заразный, отметил Онищенко.По его словам, в США, где очень высокая заболеваемость наблюдается сейчас, "омикрон" пришел раньше, а праздники в Америке закончились примерно 2 января, то есть американцы раньше, чем россияне, вышли на работу и начали заражаться."У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано – разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", - подчеркнул Онищенко.
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html
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общество, сша, геннадий онищенко, российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
22:45 12.01.2022
 
Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США

Врач Онищенко: в России реже болеют COVID-19 из-за того, что праздники только закончились

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой и США объясняются легкостью течения заболевания и тем, что в РФ праздники только завершились, а в Америке люди вышли на работу уже со 2 января, заявил РИА Новости заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По данным оперштаба РФ на среду, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 17 946 - до 10 702 150. Подсчеты телеканала NBC News, озвученные во вторник, показали, что в США за сутки выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19, это рекордный показатель. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду заявил, что до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса, по данным на 10 января, приходятся на новый штамм коронавируса "омикрон".
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"Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была", - сказал Онищенко.
Он пояснил, что с начала пандемии были заболевшие COVID-19, которые не имели выраженной клинической картины. При "омикроне" течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса, хотя сам он более заразный, отметил Онищенко.
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По его словам, в США, где очень высокая заболеваемость наблюдается сейчас, "омикрон" пришел раньше, а праздники в Америке закончились примерно 2 января, то есть американцы раньше, чем россияне, вышли на работу и начали заражаться.
"У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано – разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", - подчеркнул Онищенко.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоСШАГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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