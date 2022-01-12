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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/omikron-1767454692.html
Названы категории людей, которым стоит больше всех бояться омикрон-штамма
ВОЗ назвала три категории людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен - РИА Новости, 12.01.2022
Названы категории людей, которым стоит больше всех бояться омикрон-штамма
Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:58
2022-01-12T10:58
распространение коронавируса
общество
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.Как отметил Райан, вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме."Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – заключил он.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября прошлого года. Согласно информации специалистов, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html
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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:58 12.01.2022
 
ВОЗ назвала три категории людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен

ВОЗ назвала пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.
"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – пояснила Керкхове.
Как отметил Райан, вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме.
"Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – заключил он.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 12:07Распространение коронавируса
Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября прошлого года. Согласно информации специалистов, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
 
Распространение коронавирусаОбществоВОЗКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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