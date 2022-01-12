https://ria.ru/20220112/omikron-1767454692.html

Названы категории людей, которым стоит больше всех бояться омикрон-штамма

ВОЗ назвала три категории людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен - РИА Новости, 12.01.2022

Названы категории людей, которым стоит больше всех бояться омикрон-штамма

Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:58

2022-01-12T10:58

2022-01-12T10:58

распространение коронавируса

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воз

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.Как отметил Райан, вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме."Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – заключил он.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября прошлого года. Согласно информации специалистов, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса