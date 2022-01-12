Названы категории людей, которым стоит больше всех бояться омикрон-штамма

ВОЗ назвала три категории людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен
ВОЗ назвала пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.
"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – пояснила Керкхове.
Как отметил Райан, вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме.
"Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – заключил он.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября прошлого года. Согласно информации специалистов, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.