https://ria.ru/20220112/odkb-1767491759.html

Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной

Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной - РИА Новости, 12.01.2022

Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной

Пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане и, в том числе в Алма-Ате позволило стабилизировать обстановку, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:59

2022-01-12T13:59

2022-01-12T14:58

казахстан

одкб

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 12 янв — РИА Новости. Пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане и, в том числе в Алма-Ате позволило стабилизировать обстановку, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба.Он уточнил, что организованный вывод военных по согласованию с лидерами стран — членов ОДКБ начнется 13 января."Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", — заключил Токаев.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января президент Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

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казахстан, одкб, касым-жомарт токаев