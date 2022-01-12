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Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной
Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной - РИА Новости, 12.01.2022
Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной
Пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане и, в том числе в Алма-Ате позволило стабилизировать обстановку, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:59
2022-01-12T14:58
казахстан
одкб
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 12 янв — РИА Новости. Пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане и, в том числе в Алма-Ате позволило стабилизировать обстановку, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба.Он уточнил, что организованный вывод военных по согласованию с лидерами стран — членов ОДКБ начнется 13 января."Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", — заключил Токаев.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января президент Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html
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казахстан, одкб, касым-жомарт токаев
13:59 12.01.2022 (обновлено: 14:58 12.01.2022)
 
Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане очень успешной

Президент Казахстана Токаев: вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется 13 января

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 12 янв — РИА Новости. Пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане и, в том числе в Алма-Ате позволило стабилизировать обстановку, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба.
"Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная", — добавил глава государства.
Он уточнил, что организованный вывод военных по согласованию с лидерами стран — членов ОДКБ начнется 13 января.
"Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", — заключил Токаев.
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Пятого января президент Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.
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Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
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КазахстанОДКБКасым-Жомарт Токаев
 
 
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