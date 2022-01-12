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Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 12.01.2022
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам позиции азербайджанской армии на кельбаджарском и товузском... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:10
2022-01-12T10:10
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам позиции азербайджанской армии на кельбаджарском и товузском направлениях."ВС Армении ночью 11 января с 23.20 до 05.10 утра 12 января (00.20 - 06.10 мск) с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВС Азербайджана близ сел Кельбаджарского и Товузского районов. В результате ответных действий обстрел противника был подавлен. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html
армения
москва
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:10 12.01.2022
 
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах позиций на кельбаджарском и товузском направлениях

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Минобороны Армении
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам позиции азербайджанской армии на кельбаджарском и товузском направлениях.
"ВС Армении ночью 11 января с 23.20 до 05.10 утра 12 января (00.20 - 06.10 мск) с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВС Азербайджана близ сел Кельбаджарского и Товузского районов. В результате ответных действий обстрел противника был подавлен. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 19:57
Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией
 
В миреАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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