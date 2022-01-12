https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html

НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины

НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины

Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будут решать только союзники по НАТО и Киев, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:08

2022-01-12T17:08

2022-01-12T18:57

йенс столтенберг

нато

брюссель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будут решать только союзники по НАТО и Киев, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО.Российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представили замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. От блока присутствовали Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.Глава альянса подчеркнул, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Киеву, но Украина — не член блока и не может претендовать на гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей устава.Вместе с этим он добавил, что "если Россия <...> вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса".По словам Столтенберга, организация готова обсуждать с Москвой, в частности, ракеты и взаимные контролируемые ограничения, а также ядерную политику, но ситуация на Украине и вопросы безопасности в Европе остаются камнем преткновения.Он также отметил, что Брюссель и Москва заинтересованы в восстановлении работы своих миссий, чтобы иметь каналы связи. Никаких предварительных условий для этого НАТО не выдвигает, подчеркнул Столтенберг.В свою очередь, в российском МИД заявили, что учли это предложение, но ответа на него пока не дали.Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "открытой агрессии со стороны России".

https://ria.ru/20220112/nato-1767528665.html

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йенс столтенберг, нато, брюссель, россия