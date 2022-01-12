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НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины
НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины
Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будут решать только союзники по НАТО и Киев, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:08
2022-01-12T18:57
йенс столтенберг
нато
брюссель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будут решать только союзники по НАТО и Киев, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО.Российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представили замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. От блока присутствовали Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.Глава альянса подчеркнул, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Киеву, но Украина — не член блока и не может претендовать на гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей устава.Вместе с этим он добавил, что "если Россия &lt;...&gt; вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса".По словам Столтенберга, организация готова обсуждать с Москвой, в частности, ракеты и взаимные контролируемые ограничения, а также ядерную политику, но ситуация на Украине и вопросы безопасности в Европе остаются камнем преткновения.Он также отметил, что Брюссель и Москва заинтересованы в восстановлении работы своих миссий, чтобы иметь каналы связи. Никаких предварительных условий для этого НАТО не выдвигает, подчеркнул Столтенберг.В свою очередь, в российском МИД заявили, что учли это предложение, но ответа на него пока не дали.Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "открытой агрессии со стороны России".
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йенс столтенберг, нато, брюссель, россия
17:08 12.01.2022 (обновлено: 18:57 12.01.2022)
 
НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины

Генсек Столтенберг: НАТО готова обсуждать с Россией взаимное ограничение вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будут решать только союзники по НАТО и Киев, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
Российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представили замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. От блока присутствовали Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.
"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь. <...> Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО. — Прим. ред.), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Йенс Столтенберг
генсек НАТО
Глава альянса подчеркнул, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Киеву, но Украина — не член блока и не может претендовать на гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей устава.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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Вместе с этим он добавил, что "если Россия <...> вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса".
По словам Столтенберга, организация готова обсуждать с Москвой, в частности, ракеты и взаимные контролируемые ограничения, а также ядерную политику, но ситуация на Украине и вопросы безопасности в Европе остаются камнем преткновения.
"Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу", — добавил генсек.
Он также отметил, что Брюссель и Москва заинтересованы в восстановлении работы своих миссий, чтобы иметь каналы связи. Никаких предварительных условий для этого НАТО не выдвигает, подчеркнул Столтенберг.
В свою очередь, в российском МИД заявили, что учли это предложение, но ответа на него пока не дали.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "открытой агрессии со стороны России".
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