https://ria.ru/20220102/voyska-1766407835.html

Украина раскрыла правду о российских войсках на границе

Секретарь СНБО опроверг сообщения о скоплении российских войск у границы - РИА Новости, 02.01.2022

Украина раскрыла правду о российских войсках на границе

Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности. Об этом сообщает телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:00

2022-01-02T10:00

2022-01-02T21:46

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украина

алексей данилов

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности. Об этом сообщает телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.Тем не менее он призвал следить за развитием ситуации в будущем.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211226/napadenie-1765539073.html

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в мире, украина, алексей данилов, россия