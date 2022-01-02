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Украина раскрыла правду о российских войсках на границе
Секретарь СНБО опроверг сообщения о скоплении российских войск у границы - РИА Новости, 02.01.2022
Украина раскрыла правду о российских войсках на границе
Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности. Об этом сообщает телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:00
2022-01-02T10:00
2022-01-02T21:46
в мире
украина
алексей данилов
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности. Об этом сообщает телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.Тем не менее он призвал следить за развитием ситуации в будущем.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.
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в мире, украина, алексей данилов, россия
10:00 02.01.2022 (обновлено: 21:46 02.01.2022)
Секретарь СНБО опроверг сообщения о скоплении российских войск у границы
Секретарь СНБО Данилов: Украина не видит угрозы нападения со стороны России