https://ria.ru/20220112/nato-1767528665.html
В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве
В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве - РИА Новости, 12.01.2022
В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве
В НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, международной организации нужен диалог с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:06
2022-01-12T17:06
2022-01-12T17:15
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, международной организации нужен диалог с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог. Мы убеждены, что эти представительства - часть инфраструктуры, при помощи которой мы можем вести плодотворный диалог", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
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17:06 12.01.2022 (обновлено: 17:15 12.01.2022)
В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве
Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов заново открыть представительство в Москве