https://ria.ru/20220112/nato-1767528665.html

В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве

В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве - РИА Новости, 12.01.2022

В НАТО заявили о готовности заново открыть представительство в Москве

В НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, международной организации нужен диалог с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:06

2022-01-12T17:06

2022-01-12T17:15

москва

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, международной организации нужен диалог с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог. Мы убеждены, что эти представительства - часть инфраструктуры, при помощи которой мы можем вести плодотворный диалог", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html

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