https://ria.ru/20220112/nato-1767524663.html

Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России

Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России - РИА Новости, 12.01.2022

Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России

НАТО и Россия заинтересована в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:50

2022-01-12T16:50

2022-01-12T17:47

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йенс столтенберг

москва

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и Россия заинтересована в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Что касается каналов связи, то союзники по НАТО заинтересованы... в возможности восстановления (работы - ред.) наших офисов в Москве и Брюсселе соответственно", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО в среду в Брюсселе.

https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, москва, нато, брюссель