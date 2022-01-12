https://ria.ru/20220112/nato-1767524663.html
Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России
Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России
НАТО и Россия заинтересована в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:50
2022-01-12T16:50
2022-01-12T17:47
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и Россия заинтересована в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Что касается каналов связи, то союзники по НАТО заинтересованы... в возможности восстановления (работы - ред.) наших офисов в Москве и Брюсселе соответственно", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО в среду в Брюсселе.
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в мире, россия, йенс столтенберг, москва, нато, брюссель
16:50 12.01.2022 (обновлено: 17:47 12.01.2022)
Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссии в России
Генсек НАТО Столтенберг: Россия и альянс заинтересованы в восстановлении работы дипмиссий