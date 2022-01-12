https://ria.ru/20220112/nato-1767521759.html
Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, сообщил Столтенберг
Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, сообщил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, сообщил Столтенберг
Представители Москвы и Североатлантического альянса на заседании Совета Россия - НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:39
2022-01-12T16:39
2022-01-12T17:25
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Представители Москвы и Североатлантического альянса на заседании Совета Россия - НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч но конкретный график пока не согласовали, сообщил по итогам заседания генсек альянса Йенс Столтенберг."Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение", - сказал он.
https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, заседание совета россия-нато, россия, москва
16:39 12.01.2022 (обновлено: 17:25 12.01.2022)
Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, сообщил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог