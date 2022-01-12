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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767427095.html
Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году
Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2022
Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году
Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:43
2022-01-12T09:23
распространение коронавируса
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
вашингтон
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году.По мнению миллиардера, из-за омикрон-штамма у многих появится иммунитет по меньшей мере на год". "Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", — добавил Гейтс.Он допустил, что волна "омикрона" приведет к тому, что системы здравоохранения разных стран будут испытывать трудности, а большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. Но после того как заболеваемость пойдет на спад, новых случаев будет намного меньше, "так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп".Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он вытесняет предыдущий вариант "дельта" и быстро становится доминирующим. Сейчас про всему миру отмечается резкий рос числа заражений.
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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, вашингтон, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
01:43 12.01.2022 (обновлено: 09:23 12.01.2022)
 
Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году

Билл Гейтс: появление нового более заразного штамма коронавируса в 2022 году маловероятно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОснователь компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году.

"Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов", — написал он в Twitter.

По мнению миллиардера, из-за омикрон-штамма у многих появится иммунитет по меньшей мере на год".
"Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", — добавил Гейтс.
Он допустил, что волна "омикрона" приведет к тому, что системы здравоохранения разных стран будут испытывать трудности, а большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. Но после того как заболеваемость пойдет на спад, новых случаев будет намного меньше, "так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп".
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он вытесняет предыдущий вариант "дельта" и быстро становится доминирующим. Сейчас про всему миру отмечается резкий рос числа заражений.
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Распространение коронавирусаВ миреБилл ГейтсMicrosoft CorporationВашингтонКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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