01:43 12.01.2022 (обновлено: 09:23 12.01.2022)
Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году
Билл Гейтс: появление нового более заразного штамма коронавируса в 2022 году маловероятно
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОснователь компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году.
"Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов", — написал он в Twitter.
По мнению миллиардера, из-за омикрон-штамма у многих появится иммунитет по меньшей мере на год".
"Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", — добавил Гейтс.
Он допустил, что волна "омикрона" приведет к тому, что системы здравоохранения разных стран будут испытывать трудности, а большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. Но после того как заболеваемость пойдет на спад, новых случаев будет намного меньше, "так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп".
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он вытесняет предыдущий вариант "дельта" и быстро становится доминирующим. Сейчас про всему миру отмечается резкий рос числа заражений.