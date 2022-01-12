https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767427095.html

Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году

Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2022

Билл Гейтс рассказал, чего ждать от коронавируса в 2022 году

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T01:43

2022-01-12T01:43

2022-01-12T09:23

распространение коронавируса

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билл гейтс

microsoft corporation

вашингтон

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс поделился предположениями, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в наступившем году.По мнению миллиардера, из-за омикрон-штамма у многих появится иммунитет по меньшей мере на год". "Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", — добавил Гейтс.Он допустил, что волна "омикрона" приведет к тому, что системы здравоохранения разных стран будут испытывать трудности, а большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. Но после того как заболеваемость пойдет на спад, новых случаев будет намного меньше, "так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп".Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он вытесняет предыдущий вариант "дельта" и быстро становится доминирующим. Сейчас про всему миру отмечается резкий рос числа заражений.

https://ria.ru/20220111/geyts-1767422244.html

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