ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог
Пресс-секретарь председателя ОБСЕ Кемпински призвал Азербайджан и Армению начать диалог
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Баку и Ереван воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу, заявил армянскому госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постпредства Польши при Оргнизации Бартош Кемпински.
Ранее в минобороны Армении сообщили о гибели во вторник трех армянских военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники.
"Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы обновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе", - приводит агентство слова польского представителя.
Он заявил также о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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