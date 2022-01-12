https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html

ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог

ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог - РИА Новости, 12.01.2022

ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Баку и Ереван воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу, заявил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:12

2022-01-12T09:12

2022-01-12T09:12

в мире

армения

азербайджан

баку

обсе

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Баку и Ереван воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу, заявил армянскому госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постпредства Польши при Оргнизации Бартош Кемпински.Ранее в минобороны Армении сообщили о гибели во вторник трех армянских военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники."Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы обновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе", - приводит агентство слова польского представителя.Он заявил также о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html

https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, обсе, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе