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Президент Азербайджана дал команду минобороны прекратить огонь на границе
Президент Азербайджана дал команду минобороны прекратить огонь на границе - РИА Новости, 12.01.2022
Президент Азербайджана дал команду минобороны прекратить огонь на границе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о вчерашнем инциденте на границе с Арменией, заявил, что после просьб Еревана дал команду минобороны прекратить... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:09
2022-01-12T19:34
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
минобороны армении
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о вчерашнем инциденте на границе с Арменией, заявил, что после просьб Еревана дал команду минобороны прекратить огонь.Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих. В Баку данную информацию опровергли."По данным, которые я получил от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить прекращения огня, но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет (с рук – ред.). И несмотря на многочисленные просьбы и мольбы армянской стороны с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе, в кельбаджарском направлении, в 21.30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам.Глава азербайджанского государства назвал инцидент на границе очередной военной провокацией против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированной агрессией. "Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. Вчерашний случай не был исключением", - отметил Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html
https://ria.ru/20220112/armeniya-1767435160.html
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:09 12.01.2022 (обновлено: 19:34 12.01.2022)
 
Президент Азербайджана дал команду минобороны прекратить огонь на границе

Президент Азербайджана Алиев дал команду минобороны прекратить огонь на границе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
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БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о вчерашнем инциденте на границе с Арменией, заявил, что после просьб Еревана дал команду минобороны прекратить огонь.
Во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих. В Баку данную информацию опровергли.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией
"По данным, которые я получил от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить прекращения огня, но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет (с рук – ред.). И несмотря на многочисленные просьбы и мольбы армянской стороны с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе, в кельбаджарском направлении, в 21.30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам.
Глава азербайджанского государства назвал инцидент на границе очередной военной провокацией против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированной агрессией. "Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. Вчерашний случай не был исключением", - отметил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
08:12
В Армении сообщили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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