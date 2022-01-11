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Пятиклассницы из Волгограда взяли из дома крупную сумму и поехали в горы
Пятиклассницы из Волгограда взяли из дома крупную сумму и поехали в горы - РИА Новости, 11.01.2022
Пятиклассницы из Волгограда взяли из дома крупную сумму и поехали в горы
Две пятиклассницы из Волгограда взяли из дома 1,4 миллиона рублей и теплые вещи и отправились в горы, но добраться не успели – их нашли полицейские и вернули... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:30
2022-01-11T15:36
происшествия
краснодарский край
волгоградская область
волгоград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Две пятиклассницы из Волгограда взяли из дома 1,4 миллиона рублей и теплые вещи и отправились в горы, но добраться не успели – их нашли полицейские и вернули родителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник в полицию обратились жительница Волгограда и сообщила, что ее дочь, пятиклассница, не вернулась из школы домой, вместе с ребенком из квартиры исчезли 1,4 миллиона рублей. Полицейские организовали поиски, в результате девочку вместе с подружкой нашли поздно ночью в Светлоярском районе региона. По словам собеседника агентства, обе живы и здоровы."Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Для этого они вместо школы посетили ТРЦ, где накупили "вкусняшек" себе и собаке, которую хотели забрать с собой, теплых вещей (жить-то хотели в горах), после доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр", - сообщили РИА Новости в полиции.По словам собеседника агентства, в Светлом Яре они хотели вызвать другое такси, но не вышло, и тогда они отправились на остановку ждать автобус, который бы довез их до гор. Здесь их и нашли полицейские. По информации ведомства, детей вернули домой. Отмечается, что на подготовку к путешествию девочки успели потратить 60 тысяч рублей. По данным полиции, семьи детей характеризуются положительно, ситуация взята на контроль полицейскими и педагогами.
https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html
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происшествия, краснодарский край, волгоградская область, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:30 11.01.2022 (обновлено: 15:36 11.01.2022)
 
Пятиклассницы из Волгограда взяли из дома крупную сумму и поехали в горы

Две волгоградские школьницы взяли из дома 1,4 миллиона рублей и попытались уйти в горы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Две пятиклассницы из Волгограда взяли из дома 1,4 миллиона рублей и теплые вещи и отправились в горы, но добраться не успели – их нашли полицейские и вернули родителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник в полицию обратились жительница Волгограда и сообщила, что ее дочь, пятиклассница, не вернулась из школы домой, вместе с ребенком из квартиры исчезли 1,4 миллиона рублей. Полицейские организовали поиски, в результате девочку вместе с подружкой нашли поздно ночью в Светлоярском районе региона. По словам собеседника агентства, обе живы и здоровы.
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"Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Для этого они вместо школы посетили ТРЦ, где накупили "вкусняшек" себе и собаке, которую хотели забрать с собой, теплых вещей (жить-то хотели в горах), после доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, в Светлом Яре они хотели вызвать другое такси, но не вышло, и тогда они отправились на остановку ждать автобус, который бы довез их до гор. Здесь их и нашли полицейские. По информации ведомства, детей вернули домой. Отмечается, что на подготовку к путешествию девочки успели потратить 60 тысяч рублей. По данным полиции, семьи детей характеризуются положительно, ситуация взята на контроль полицейскими и педагогами.
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